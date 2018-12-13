LG Yeni Gram serisini CES 2019’da tanıtacak

LG’nin üstün kullanıcı deneyimi yaratmak için hayata geçirdiği Gram laptop serisi

kolay taşınabilirliği, yenilikçi çözümleri ve yüksek çözünürlüğüyle ön plana

çıkıyor.

LG Electronics (LG), CES® 2019’da her ikisi de CES® 2019 İnovasyon Ödülü sahibi LG Gram 17 ve LG Gram 2'si 1 arada ultra hafif dizüstü bilgisayar dizisini tanıtacak. Daha fazla işlemci gücü ve her yerde kullanımı kolaylaştıran özellikleriyle LG Gram 17, bu boyutta bir dizüstü bilgisayar için çok hafif olmasıyla ön plana çıkarken, dizüstü bilgisayar ve tablet olarak kullanılan LG Gram 2'si 1 arada da kullanıcılara benzersiz esneklik sunuyor.

Piyasadaki en hafif 17 inçlik dizüstü bilgisayar: LG Gram 17

Bilgisayar alırken birçok kullanıcı, taşınabilirlik ve performans arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. LG Gram 17 ise her iki cephede de kullanıcı memnuniyetini garanti ediyor. CES 2019 İnovasyon Ödülleri’nin de sahibi olan LG Gram 17, 17 inçlik yüksek çözünürlüklü ekranı, hız ve güçle birlikte sunuyor.

Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) ekran ile donatılmış standart bir Full HD ekranın iki katı piksele (2560 x 1600) sahip olan LG Gram 17, hafifliğin yanı sıra muhteşem bir görüntü kalitesini de garanti ediyor. Hassas renk reprodüksiyonu ile görüntülerin ayrıntılı gözükmesini sağlayan 16:10 en boy oranına sahip ekranı, 16:9 ekrana göre, görüntü, video düzenleme ve aynı anda birden çok belgeyi görüntüleme gibi uygulamaların kullanımını daha ideal hale getiriyor.

17 inçlik dizüstü bilgisayar ağırlıklarının 2 kilogramdan daha fazla olduğu piyasada, LG Gram 17’nin sadece 1.340 gr ağırlığı ve tek şarjla 19,5 saate kadar çalışmayı mümkün kılan 72W bataryası bulunuyor. Bu hafiflik ve pil ömrü kullanıcılara geniş ekran deneyimini daha uzun ve rahat yaşamalarını sağlıyor.LG Gram, ABD Savunma Bakanlığı’nın zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için hazırladığı MIL-STD 810G dayanıklılık testlerinden de başarıyla geçmiş bulunuyor.

Taşınabilir bir ofis görevi gören 17 inçlik LG Gram, en yeni 8'inci Nesil Intel® Core™ işlemcisi ve 16GB'a kadar DDR4 belleğiyle yüklü dosyaları ve zorlu uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. 256GB’lık dahili belleğe (SSD) sahip LG Gram 17, ek SSD yuvası sayesinde tümleşik depolamayı iki katına çıkarıyor.

LG Gram 17, kullanıcıların hayatlarına daha fazla kolaylık sağlayan çeşitli özellikler sunuyor. ThunderboltTM 3'ün dahil edilmesi, kullanıcıların tek bir port üzerinden cihazları şarj edebilmeleri, dosyaları aktarabilmeleri ve içeriği görüntüleyebilmeleri anlamına geliyor. Yeni Thunderbolt sürümüyle, saniyede 40 gigabit transfer hızına ulaşan cihaz, geleneksel 3.0 USB bağlantılarından farkını ortaya koyuyor. Cihazda bulunan Precision Glass Touchpad, dokunma duyarlılığını artırarak kontrolü kolaylaştırıyor. Bilgisayarın iki parlaklık ayarlı ve arkadan aydınlatmalı klavyesi ise, bilgisayarın loş ortamlarda da kullanılmasını mümkün kılıyor.

Surround ses sistemi için DTS Headphone X teknolojisine sahip cihaz, sinemalarda bulunan ses kalitesini aratmıyor. Güvenlik ve zaman tasarrufu sağlayan hassas parmak izi okuyucuysa birden çok kullanıcının aynı anda oturum açmasına imkan tanıyor.

LG Gram 2’si 1 arada

CES İnovasyon Ödülü kazanan bir diğer ürün LG Gram 2'si 1 arada ise kullanıcıya portatiflik ve yaratıcılık sunuyor. Dizüstü bilgisayardan tablete dönüşebilen bu ürün, benzersiz esnekliğiyle, hareket halindeyken bilgi işlem çözümü arayanları memnun edecek.

Çevrilebilir model, ultra hafif ağırlığa ve 14 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanıcılara internette gezinme, video izleme veya içerik oluşturma gibi işleri için tercih ettikleri modu seçmelerine izin veriyor. LG Gram 2'si 1 arada aynı zamanda ABD askeri MIL-STD-810G dayanıklılık standardını da karşılıyor.

LG Gram 2’si 1 arada disüstü bilgisayar, 4.096 basınç seviyesine ve eğim algılamaya sahip bir Wacom AES 2.0 Pen ile doğal ve hassas bir çizim deneyimi sunuyor. Corning® Gorilla® Glass 5 ile donatılmış ekran, darbelere ve çizilmelere karşı sadece iyi korunmuyor, aynı zamanda gelişmiş dokunmatik özellikler de sunuyor. LG’nin premium IPS ekran teknolojisi sayesinde LG Gram 2'si 1 arada, mükemmel görüntü kalitesini garanti ediyor. 72W bataryası ile güçlendirilmiş cihaz, tek bir şarjla 21 saate kadar çalışabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG'nin IT Bölüm Başkanı Jang Ik-hwan, “LG Gram serisini tamamen günümüz kullanıcılarının isteklerine göre tasarlayarak, optimum taşınabilirliği yüksek performansla birleştirdik. Kaliteli ekranları, etkileyici tasarımı, üretkenliği ve batarya gücü ile 2019 LG Gram modelleri, yeni bir ölçekte kolaylık sağlayarak, dizüstü bilgisayar deneyimine daha önce görülmemiş bir değer katıyor.” dedi.

LG’nin CES 2019 standındaki ziyaretçileri, 2019 LG Gram modelinin yeni özelliklerini ilk elden deneyimleyecek.