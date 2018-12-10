LG kampanyaları kazandırmaya devam ediyor!

LG Türkiye, LG G7ThinQ, Q7+, Q Stylus+ ve K11 model akıllı telefonları için

düzenlediği kampanya ile kullanıcılara birbirinden kullanışlı hediyeler kazanma

fırsatı sunuyor.

LG Türkiye, akıllı telefonları için bir kampanya daha başlattı. 10 Aralık– 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone mağazalarından alınan G7ThinQ, Q7+ ve Q Stylus+ ile Vatan mağazalarından K11 alan kullanıcılar, ürünlerini www.lgkazandiriyor.com sayfasına kayıt yaptırarak birbirinden kullanışlı hediyelerin sahibi olacak.

Kampanya boyunca, G7ThinQ, Q7+ve Q Stylus+ model telefon satın alan kullanıcılara şeffaf kılıf, koruma filmi ve BTS photocard içeren LG X BTS Aksesuar Paketi, Hifi - Plus ve powerbank olarak da kullanılabilen G5 Battery Pack hediye edilirken, K11 ürününü satın alan kullanıcılar ise LG X BTS görsel içerikli kılıfın sahibi olacak.

Kampanyaya katılmak için kullanıcıların telefonlarını aldıktan sonra www.lgkazandiriyor.com adresine kişisel bilgileriyle ürünün IMEI numarası ve fatura kopyasını girmeleri yeterli olacak. Kampanya da kazanılan hediyeler en geç 10 Ocak 2019 tarihine kadar kullanıcıların adreslerine gönderilecek.

G7ThinQ’de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. LG G7ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı.

LG’nin Q serisi telefolarının en yeni modeli LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensörü gibi pek çok yenilik bulunuyor.

LG, üst sınıf özelliklere sahip, orta segment akıllı telefonu LG Q Stylus+, şık metalik gövdenin çevrelediği 6.2 inçlik FHD+ FullVision ekranı ile kullanıcılara parlak ve canlı renklerle üstün seyir deneyimi yaşatıyor. LG Q Stylus+’ta elle yazmanın klavyeyle yazmaktan çok daha üretken, samimi ve duyguları gösterdiğine inananlar için el yazısı özelliği de bulunuyor.

LG K11 ise sadece çekici olmakla kalmıyor. Sahip olduğu üst sınıf özelliklerle kendi fiyat aralığında bulunan telefonlardan kolaylıkla ayrışıyor. K11’in 13 megapiksellik arka kamera teknolojisi 8MP’lik ön kamerası ise selfie çekimler sırasında coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz algılama, özelliğini destekliyor.