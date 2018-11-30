LG’ye göre 2019 yapay zekanın yılı olacak!

2018 teknoloji sektörü için heyecan verici bir yıl oldu. Yapay zekaya yapılan yatırım hızla arttı. Forbes'a göre, işletmelerin % 80'i bu yıla kadar yatırım yaparken, % 30'u da gelecek 3 sene içinde yapay zeka yatırımlarını genişletmeyi planlıyor. İnovatif bakış açısıyla ve gelişmiş teknolojileriyle tüketici elektroniği alanında öncü olan LG Electronics (LG),2019 yılını yapay zeka teknolojileri alanında bir hayli parlak görerek yeni yılda, eski konseptlere de yeni bir yaklaşım getirmenin sözünü veriyor. Yapay zeka entegrasyonunda liderliği üstlenen LG, 2019 yılında da tüketici beklentilerinin üstünde ThinQ teknoloji ürünlerini sunmaya devam edecek.

2019’da yapay zeka hayatın içine büyük bir adım atacak

1950'lerden beri var olan yapay zekanın tüketici avantajları çok yakın zamana kadar görülemiyordu. 2018 yılında, yapay zekanın temelleri oluşturuldu, robotlar evdeki yardımcılar haline geldi ve gün geçtikçe daha da incelen televizyonlar duvardaki tablolardan ayrılamaz bir görüntüye kavuştu. LG’ye göre 2019 yılı ise yapay zekanın evlerden çıktığı ve sadece bir yerde değil, her yerde ihtiyaç haline geldiği yıl olacak.LG, ThinQ platformu altında sunduğu yapay zeka odaklı ürünleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyacak.

Daha hızlı Internet ve daha hızlı bir çözüm için 5G teknolojisi

Günümüzde internet kullanım oranı sürekli artıyor. Sosyal medya kanallarının artması ile kullanıcılar için akıllı telefonlar ve onların üzerinden hızlı erişim daha çok önem kazanıyor. Bu değişimin farkında olan LG, yeni ürünlerinde son teknolojiler ile en iyi şekilde adapte olması ve hızlı hizmet sağlaması için sektörün başarılı isimleri ile işbirlikleri kuruyor.

Mobil teknolojilerde 2G etkin global iletişimi, 3G ve 4G mobil internet imkanını sağladı ama 5G, potansiyel olarak her şeyin her şeye bağlanabileceği yeni, akıllı bir dünyanın başlangıcını işaret ediyor. 5G milyarlarca yeni bağlantıyı mümkün kılarken hem güvenlik hem de anlık reaksiyonla hızını 100 kata kadar artırıyor. Telefon aramalarının hızını artırmanın ötesine geçecek, ulaşım, ilaç ve üretim dahil olmak üzere birçok sektörde yeni olanaklar yaratacak olan 5G, nesnelerin interneti ve yapay zeka üzerinden daha akıllı bir dünya kuracak. Sistemin aynı anda çok sayıda bağlantıyı taşıyabilmesi nedeniyle, akıllı şehirler, otonom otomobiller ve akıllı konutların geliştirilmesinde 5G çok önemli bir rol oynayacak. Full HD filmlerin indirilmesinin sadece saniyeler alacağı 5G teknolojisiyle, grafik, ağır videolar ve yüksek hızlı oyunların cihazlarda çok hızlı bir şekilde oynatılması sağlanacak.

Yaşamı zenginleştiren ev eğlence teknolojileri

Yıllardır, ev eğlencesi söz konusu olduğunda, tüketicilerin alışkanlıklarında ve tercihlerinde ciddi değişiklikler yaşanıyor. Ayrıca, tüketicilerin çoğunluğu ev eğlence teknolojisindeki yeniliğin yaşamı zenginleştirdiğine ve evdeki eğlence teknolojisindeki en son gelişmelerle ve yeniliklerle hayatlarını daha iyi bir hale getirdiğine, ev içinde aile ve arkadaşlar ile açık havada sosyalleşmekten daha ucuz bir şekilde, birlikte kaliteli zaman geçirdiğine inanıyor.

Dünyanın ilk 8K OLED TV’si

OLED TV’ler ile uzun zamandır gelişmiş televizyon inovasyonunda lider olan LG, dünyanın ilk 8K (7680 x 4320) OLED TV’sini tanıtıyor. 88 inçlik 8K LG OLED TV, OLED TV’nin mükemmel görüntü kalitesini tanımlayan benzersiz kontrast oranına ve gerçek siyahları oluşturmak için 33 milyon bağımsız OLED pikseline sahip.

2018’de OLED TV satışlarının iki katına çıkacağı ve 2022’de de 9 milyon adetin üstünde gerçekleşeceği öngörülürken LG de birinci sınıf televizyonlarında OLED’in payını artırmaya devam edecek. Ayrıca OLED TV’lerin tüketiciler tarafından daha fazla kabul görmesi konusunda da gerekli çalışmaları gerçekleştirecek. 8K televizyon pazarı her ne kadar başlangıç döneminde olsa da 2022’de 5 milyon adetten fazla satılacağı tahmin ediliyor ve LG de 8K OLED TV teknolojisiyle premium TV pazarına liderlik etmeyi planlıyor.

LG LG XBOOM ses ürünleriyle de çok daha iddialı…

Her zaman yeni başlangıçlar ve iyi sonları kutlarız. Yeni yıl arifesinde şenlik ortamında iyi müziğe sahip olmaktan daha çekici ne olabilir? LG XBOOM ses ürünleri tam bu noktada mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Mini bileşenler ve all-in-one ürünlere ek olarak XBOOM Go taşınabilir bluetooth hoparlör ve XBOOM AI ThinQ akıllı hoparlörü de bu diziye dahil eden LG, alanında yüzde 35'lik küresel pazar payıyla güçlü konumunu koruyor. XBOOM AI ThinQ WK7 ve WK9 hoparlörleri, yüksek ses kalitesi, hassas vokal tanımı ve kitlelere doğru bas sağlamak için Meridian Audio teknolojisinin yanı sıra Google Asistan'a da sahiptir.