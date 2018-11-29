Yeni LG Therma V Monoblok , güçlü ısıtma performansıyla olduğu kadar sağladığı enerji verimliliğiyle de ön plana çıkıyor!

LG, çevre dostu R32 soğutucu gazlı Therma V Monoblok Isı Pompası mükemmel performansıyla enerji verimliliği, kontrol kolaylığı ve kullanıcı memnuniyeti

sağlıyor.

LG Electronics (LG) her zaman olduğu gibi yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştırırken, çevre dostu teknolojileriyle doğaya karşı sorumluluklarını da unutmuyor. LG’nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi THERMA V Monoblok, kullanım sıcak suyu, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan THERMA V R32 Monoblok ısı pompası, enerji verimliliği,kolay kontrol, wifi gibi ileri teknoloji özellikleriyle kullanıcı memnuniyetini garanti ediyor.

Enerji verimliliği ve yüksek performans için yeni bir pazar standardı!

LG'nin THERMA V serisi, şirketin ısıtma sektöründeki 10 yıllık deneyimi ve tasarım becerisi sayesinde pazardaki en iyi ısıtıcılar arasında yer alıyor. 10-135 Hz çalışma aralığına sahip olan kompresör, parça yükü verimliliğini artırarak istenen sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlıyor. LG'nin bu niş sektöründeki uzmanlığını ve gururunu açıkça gösteren THERMA V R32, eksi 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor.

Ayrıca LG’nin devrim niteliğindeki scroll kompresörü rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. THERMA V R32 monoblok, kullanıcının istenen sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca bu yeni model, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Cihazın doğal enerjiyi dış havadan emmesi de geleneksel ısıtma sistemlerinden daha az enerji tüketmesine neden oluyor.

THERMA V Monoblok’un bir diğer güçlü özelliği ise dayanıklılığıdır. Ocean Black Fin teknolojisi ile yüksek oranda korozyona dayanıklı olan cihaz, daha uzun ürün ömrü ve daha düşük bakım maliyetleri vadediyor.

LG SmartThinQ ile cihaza uzaktan erişim!

LG ürünlerini uzaktan izlemeye ve kontrol etmeye olanak sağlayan akıllı telefon uygulaması LG SmartThinQ, THERMA V R32 Monoblok ile de uyumludur. Bu kullanışlı uygulama ile güç, çalışma ön ayarı, enerji izleme, sıcaklık ayarı ve çalışma modu seçimi gibi işlevler uzaktan kolayca ayarlanabilirken bir odayı önceden ısıtmak da mümkün oluyor.

Geliştirilmiş kullanıcı ara yüzü ile kullanım rahatlığı!

THERMA V R32 monoblok ayrıca kullanım kolaylığı sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir ara yüze sahip. LG'nin bu cihaz için geliştirdiği şık tasarımlı dokunmatik uzaktan kumandası, enerji bilgi izleme, sıcaklık ve program ayarına kadar çeşitli akıllı kontrol fonksiyonları da sunuyor. Tüm bu işlevsel özelliklerin sezgisel kullanıcı ara yüzü ile bir araya gelmesi çalışma durumunun ve programın hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Kullanıcı sistemin çalışmasını görsel olarak kontrol edebildiğinden, enerji israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek için enerji seviyesini kolayca ayarlayabiliyor.

Basit kurulum!

THERMA V Monoblok’un kurulumu da çok basittir. İç ve dış ünitelerin tek bir modülde birleşmesiyle kapsamlı bir paket olarak tasarlanan Monoblok’ta, soğutucu boru tesisatı çalışması gerekmez. Ayrıca, Therma V Konfigürasyon programı, hızlı ve kolay devreye alma olanağı sağlıyor.

LG, enerji verimliliği ve performansında en üst seviyeye ulaşan çevre dostu ürünler geliştirmeye ve çevrenin iyileştirilmesi için yenilikçi ve yeşil ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına devam edecek.