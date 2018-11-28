LG'nin organizasyon yapılanmasında

değişiklikler!

LG, güçlü yanlarını geliştirmek ve fırsatları değerlendirmek için bir takım

organizasyonel değişiklikler başlatıyor.

LG Electronics (LG) bugün, güçlü yönlerini daha da geliştirmek ve gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları daha donanımlı bir şekilde ele almak için şirket organizasyonunda yaptığı önemli değişiklikleri açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi, yapısal değişikliklerine ek olarak, kilit yöneticilerin de günlük görevlerini olumlu yönde etkileyecek değişikliklere odaklanacağını duyurdu.

Yeni yapılanmaya göre, şu anda LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı olan Brian Kwon, Mobil İletişim Bölümü’nün de liderliğini de üstlenecek. LG’nin TV, ses ve bilgisayar işlerini kategori liderlerine dönüştürmede kritik bir rol oynayan Mr. Kwon, global pazardaki bilgi ve deneyimleri ile şirketin mobil operasyonlarını sürdürme sürecinde de etkin rol oynayacak. Mobil İletişim Bölümü Başkanı olan Hwang Jeong-hwan ise LG'nin Yakınsama İş Geliştirme Ofisi Başkanı olarak yeni görevine odaklanacak.

LG Electronics CEO'su Jo Seong-jin, yeni yapılanmada Başkan ve CFO David Jung'a da günlük sorumluluklarının daha fazlasını atadı. Mr. Jung bundan sonra strateji ve planlamaya daha fazla odaklanarak şirketin Kore’deki tüm tesislerinde destek operasyonlarının denetimi, şirket güvenliği ve iletişimi gibi işlevleri kapsayan, iş destek operasyonlarının da sorumluluğunu üstlenecek.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü sektörde çözüm bulma konusunda ek kaynaklara odaklanarak ticari sektördeki başarılarını artırmak için, Araç Bileşen Çözümleri Bölümü olarak yeniden adlandırılacak. LG Araç Yedek Parçaları Bölümü’nün başkanlığını Kim Jin-yong üstlenerek akıllı sürüş ve araç bağlanabilme özellikleriyle ilgili hızlı büyüyen sektöre odaklanacak.

Tüm yeni görevlendirme ve atamalar 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.