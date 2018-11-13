LG Electronics en yeni medikal ürünlerini Türkiye’de de satışa sunacağını duyurdu!

8 Kasım Perşembe günü, Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte, LG Electronics’in (LG) sağlık sektöründe Türkiye’de satışına başlayacağı ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte tanıtılan 8 MP ve 1.3 MP Klinik İnceleme Monitörleri, 8 MP ve FHD Cerrahi Monitörleri, Dijital X-Ray Dedektörü ve 3 MP Teşhis Monitörünün sunduğu inovatif konsept, etkinliğe katılan iş ortaklardan ve basın mensuplarından beğeni aldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren LG Türkiye IT, Medya ve B2B Ürünleri Bölüm Başkanı Jen Yong Lee, “LG Türkiye olarak, her zaman kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, onların hayatlarını daha pratik ve eğlenceli bir hale getirmeye yönelik ürünleri sizlerle buluşturduk. Bu pazarın daha da güçlenmesi için LG Türkiye olarak; yeni yatırımlarımıza devam ediyor, bu pazarda alanımızı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi de sağlık sektörüne fayda sağlayacak medikal ürünlerimizi pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda medikal ürünlerimizin de Türkiye’de satışına başlayacak olmamız büyük bir önem taşıyor.” dedi. Mr. Lee sözlerine şöyle devam etti:

“LG Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi ürünler geliştirmeye ve ürünlerimizi büyük bir hızla kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Her zaman daha kaliteli, insan hayatına fayda sağlayacak ve ihtiyaçları karşılayacak ürünler için tüm gücümüzle Ar-Ge çalışmalarımıza odaklanacağız.”

Etkinlikte ürünlerin sunumu, LG Türkiye B2B Ürünleri Satış Sorumlusu Enver Kızılağaç tarafından gerçekleştirilerek ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

LG Türkiye B2B Ürünleri Satış Sorumlusu Enver Kızılağaç “Bugün tanıttığımız medikal ürünlerimiz bizler için büyük önem taşıyor. Tasarımları, rahat kullanılabilirliği ve üstün özellikleriyle yeni ürünlerimizin sektöre yeni bir nefes getireceğine inancımız tam.Bu sene ilk kez Türkiye pazarına sunulan medikal ürünlerin başta kalitesi olmak üzere yenilikçi teknolojisiyle de göz dolduracağını düşünüyoruz. Ürün gamımızda şuan için Klinik İnceleme Monitörleri, Teşhis Monitörü, Cerrahi Monitörler ve Dijital X-ray Dedektörü bulunuyor. Medikal ürünlerimizle, LG olarak Türk kullanıcıların hayatlarını sağlık anlamında da kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

LG medikal ürünleri Stanford Üniversitesi Hastanesi, Wonkwang Universitesi Hastanesi, Egas Moniz Hastanesi, Wonkwang Üniversitesi Hastanesi, CK Birla IASO (Genel Doğum ve Jinekoloji Kliniği) gibi dünyanın her yerindeki hastanelerde kullanılıyor.

Ekinlikte tanıtılan ürünler:

8 MP Klinik İnceleme Monitörü(27HJ712C)

8 MP Klinik İnceleme Monitörü, klinik inceleme uygulamaları için DICOM* Part 14 ile uyumlu bir ekran deneyimi sunuyor. Ürün, farklı klinik inceleme uygulamalarını kullanırken, aynı zamanda radyoloji bölümü, değişimler ve çalışma bilgileri gibi diğer uygulamalar ile çoklu görevleri de kolaylıkla yerine getirebiliyor. Monitörde bulunan Flicker Safe Mode özelliği, monitörü uzun süre kullandıktan sonra bile göz yorgunluğunu azaltırken, kullanıcının gözlerini mavi ışığı azaltan Reader Mode ile koruyor.

8 MP Klinik İnceleme Monitörü(27HJ713C)



8 MP Klinik İnceleme Monitörü, klinik inceleme uygulamaları için DICOM* Part 14 ile uyumlu bir ekran deneyimi sunuyor. Ürün, farklı klinik inceleme uygulamalarını kullanırken, aynı zamanda radyoloji bölümü, değişimler ve çalışma bilgileri gibi diğer uygulamalar ile çoklu görevleri de kolaylıkla yerine getirebiliyor.350nits (Typ.) parlaklık ve renk skalasının sRGB% 99'u ile 8MP IPS ekran, üstün görüntü kalitesi sunar ve daha hassas klinik inceleme için herhangi bir renk kayması olmadan canlı renk ifadesini garanti eder.

1.3 MP Klinik İnceleme Monitörü(19HK312C)

1.3 MP klinik inceleme monitörü de klinik inceleme uygulamaları için DICOM Part 14 ile uyumlu bir ekran deneyimi sunarken farklı klinik inceleme ve uygulamalarını kullanabiliyor. Aynı zamanda radyoloji bölümü, değişimler ve çalışma bilgileri gibi çoklu görevleri rahatlıkla çalıştırabiliyor.350 nits parlaklık ve renk gamının %99’luk renk ifadesini garanti eden monitörde göz yorgunluğunu azaltmak için Flicker Safe Mode ve Reader Mode özellikleri bulunuyor.

3 MP TeşhisMonitörü(21HK512D)

21 inç IPS ekranı ile her açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve renk ifadesi sunan montiör 1000 nit parlaklık ile net bir şekilde görüntüleme sunuyor. DICOM Part 14 ile uyumlu olan monitör, gri tonlamalı görüntüleri doğru şekilde görüntüleyebiliyor.

Dijital X-ray Dedektörü (17HK700G)

Rakiplerden %50 daha hafif olan monitör, 150kg ağırlığa kadar dayanıklılık gösteriyor.

Monitörün tam görüntüyü aktarması yalnızca 3 saniye sürerken, aktaran monitör, uçak motorları veya araba çerçeveleri için kullanılan karbon fiberden yapıldığından düşme nedeniyle oluşan hasar riskini azaltıyor.

Dijital X-ray Dedektörü (14HK701G)

Tam görüntüyü sadece 3 saniyede aktarabilen monitör, en güncel Wi-Fi protokolüyle kablosuz film çekmeyi desteklerken, bu özelliğiyle tam görüntüyü sadece 6 saniyede aktarabiliyor. Uçak motorları için kullanılan karbon fiberden yapıldığından düşme nedeniyle oluşan hasar riskini azaltıyor.

8 MP Cerrahi Monitör (27HJ710S)

27 inç IPS 8MP ekranı ile LG Cerrahi monitör, ayrıntılı ve çoklu görüntüleme uygulamaları sunarak çalışma verimliliğini arttırıyor.IPS ekranda, Ultra HD görüntü kalitesi ile her açıdan yüksek çözünürlük ve kaliteli renk sunan monitör, doğru kırmızı renk tonları ile 800 nits yüksek parlaklık ve renk gamının%115'ini doğru şekilde iletiyor.IP35 giriş koruma derecesi ile ameliyat sırasında stabiliteyi artırırken,ameliyat sırasında elektrik kazalarını önlemek için de IEC 60601 ile uyumluluk gösteriyor.

FHD Cerrahi Monitör (27HJ510S)



sRGB% 115 (Derin Kırmızı) içeren 27 inç Full HD IPS ekran, diğer Full HD cerrahi cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle kırmızı renk spektrumundaki uyumluluğu ile daha net ve daha parlak renk reprodüksiyonunu en üst düzeye çıkararak, Cerrahların daha doğru ve gerçekçi görüntüleri görmelerini sağlar.Koruma camlı LG cerrahi monitör, monitörü su ve vücut sıvılarından koruyarak ve temizlemeyi kolaylaştırarak daha dayanıklı bir ekran sağlar. Geliştirilmiş yansıma önleyici özelliği, en iyi görüntü kalitesi için daha parlak ve daha net bir görüntü sağlar.

*DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim): Tıp alanında kullanılan monitörlerin gri ton özelliklerine uygulanan standart.