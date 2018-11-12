LG, CES 2019’da da İnovasyon Ödülleri’yle onurlandırılacak!

Tüketici Teknoloji Birliği (CTA™), LG Electronics’in (LG) çığır açan inovasyonları ve yenilikçi teknolojilerini her yıl olduğu gibi bu yıl da CES 2019’da ödüllendirilecek. Akıllı telefonları, giyilebilir teknolojileri, OLED televizyonları, soundbar ses sistemleri ve beyaz eşya ürünleri ile her yıl düzenlenen CES® Fuarı’ndan ardı ardına 7 yıldır ödüllerle dönen LG, her ikisi de 2019 fuarında tanıtılacak olan LG V40ThinQ akıllı telefon ve yeni soundbar ürünü ile En İyi İnovasyon Ödülü’nün sahibi olacak.

LG’nin V40ThinQ ve G7ThinQ akıllı telefonları, LG Watch W7, CES 2019'da tanıtılacak olan çamaşır makineleri, ses sistemleri ve bilgisayarları da CES jürisi tarafından ödüllendirilecek.

CTA tarafından desteklenen ve Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği tarafından onaylanan CES İnovasyon Ödülleri, teknoloji tasarımı ve mühendisliğindeki ürün gelişmelerini ön plana çıkarıyor. Ödüller kullanıcı değerini, estetiği, yenilikçi tasarımı, kaliteyi ve yaşam kalitesine katkıları kapsayan başvurular arasından, saygın endüstri tasarımcıları, mühendisler ve gazetecilerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek özenle seçiliyor.

CES 2019 İnovasyon Ödülleri’nin tam listesi, 7 Ocak 2019 tarihinde Las Vegas’ta düzenlenecek CES basın toplantısıyla birlikte duyurulacak.