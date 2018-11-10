LG, G7 Fit ile G serisinin en beğenilen özelliklerini çok daha geniş kitlelere ulaştırıyor

Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıtımı yapılan LG G7 Fit, özellikle en son teknolojiye sahip kamera, ekran ve ses özelliklerine ilgi gösteren tüketicilere üst sınıf telefonlardan çok daha uygun fiyatlarla bu özellikleri ulaştırmak için tasarlandı.

Yüksek performans ve uygun fiyat bir arada

LG G7ThinQ ‘in en beğenilen özelliklerini çok daha hesaplı bir şekilde tüketicilere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen LG G7 Fit, LG G7ThinQ’in tamamen cam ve parlatılmış metal çerçevesiyle de sağlamlaştırıldı.. Tüm bu sağlam görünüşünün yanı sıra toz ve suya karşı dayanıklılığı da IP68 derecelendirme sistemiyle kanıtlandı.

Onaylı Qualcomm Snapdragon 821 ile desteklenen ve 4GB RAM’in yanında 64GB’a kadar dahili belleğe de sahip olan G7 Fit herhangi bir takılma olmadan oyun oynamak, video seyretmek veya müzik dinlemek için ideal. 19.5:9 en – boy oranı ile 6.1-inç QHD+ (3120 x 1440) FullVision ekranı Super Bright Display LCD teknolojisi sayesinde en parlak ışıkta bile mükemmel görüntü sağlıyor.

AI CAM ile desteklenen 8 çekim modu

AI CAM ile desteklenen akıllı kamera özelliklerine de sahip olan LG G7 Fit kullanıcıları, içindeki yapay zeka ile en iyi hale getirilmiş 8 çekim modundan en uygununu seçerek istedikleri görselliği yakalayabiliyor. Eğer AI CAM’in önerdiği mod kullanıcının beklentilerini karşılamıyorsa ek efekt seçenekleri çekim sonrasında kullanıcı tarafından uygulanabiliyor.

LG G7 Fit müzikseverleri de memnun etmek için tasarlandı. G7 Fit, LG’nin herkes tarafından beğenilen 32-bit Hi-Fi Quad DAC özelliğini kaliteli kulaklıklarla birleştirerek üst düzey müzik keyfi veriyor. Ayrıca Boombox Hoparlör ile benzersiz basların yanına eklediği DTS:X3D Surround Sound ile 7.1 kanallı sesle 3 boyutlu müzik keyfi yaşatıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü İş Birimi Lideri Ha Jeung-uk, LG G7 Fit’in akıllı telefon teknolojisini ve inovasyonunu sunmaya odaklanan küresel ürün portföyleri içerisinde önemli bir rolü olacağını belirterek. “LG’nin tüm G serisi ürün ailesinde en iyi teknolojileri sunma stratejisi daha fazla tüketicinin LG’nin mobil yeniliklerini deneyimlemesini kolaylaştıracak.” dedi.

Teknik Özellikler:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobil Platformu

Ekran: 6.1-inç QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440)

Hafıza: 4GB RAM / 32GB ya da 64GB ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

–Arka:16MP Standart Açı (F2.2 / 76°)

– Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 80°)

–Arka:16MP Standart Açı (F2.2 / 76°) – Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 80°) Pil: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Boyut: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 158g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk: Yeni Aurora Siyahı / Yeni Platin Grisi

Diğer Özellikler: Yeni İkinci Ekran / AI CAM / Boombox Hoparlör / Google Lens / QLens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Sound / IP68 Su ve Toza Karşı Dayanıklılık / HDR10 / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / MIL-STD 810G Uyumlu / FM Radyo

* Özellikler ve aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir