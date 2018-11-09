LG’de Black Friday’e özel indirim kampanyaları başladı!

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk gelen ve Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Black Friday’in yaklaşmasıyla LG Türkiye (LG) de avantajlı kampanyalarını duyurmaya başladı.

LG’nin 9 Kasım - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ilk kampanyasıyla, www.lgozelmusterim.com sayfasından alınan G7 ThinQ, Q7+, Q Stylus+, V30+telefonlarında 6 ay vade ve 30% varan indirimler geçerli olacak. Bu indirimlere ek olarak, peşin alımlarda HBS-510 yada 780 veya Hızlı Şarj Özelliğine sahip Araç Şarj Kiti hediye edilecek.

G7ThinQ’de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. LG G7ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı.

LG’nin Q serisi telefolarının en yeni modeli LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensörü gibi pek çok yenilik bulunuyor.

LG, üst sınıf özelliklere sahip, orta segment akıllı telefonu LG Q Stylus+, şık metalik gövdenin çevrelediği 6.2 inçlik FHD+ FullVision ekranı ile kullanıcılara parlak ve canlı renklerle üstün seyir deneyimi yaşatıyor. LG Q Stylus+’ta elle yazmanın klavyeyle yazmaktan çok daha üretken, samimi ve duyguları gösterdiğine inananlar için el yazısı özelliği de bulunuyor.

LG V30+ sahip olduğu güçlü video becerileriyle kendisini akıllı telefon sinemacılığında lider yapıyor. Geniş açılı çift arka kamerası çok daha parlak ve canlı renkler için cam bir lense sahip olan sektördeki ilk F1.6 kamera ile destekleniyor. Cine Video modu kullanıcıların herhangi bir videografi eğitimine gerek duymadan V30+ ile film gibi videolar çekmesine imkan veriyor. V30+’ın arkasındaki ana kameranın F1.6 diyafram açıklığı daha aydınlık ve daha dinamik çekimler için içeriye daha fazla ışık girmesini sağlıyor