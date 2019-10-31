LG Soundbar’larla Stadyumun Coşkusu Evlere Geliyor





Tüm futbolseverlerin kendilerini 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırladığı şu günlerde, evlerde stadyum keyfini yaşamanın yolu iyi bir görüntü sisteminin ardından iyi bir ses yakalamaktan geçiyor. Uzun bir aranın ardından seyircinin heyecanıyla yeniden canlanacak olan futbol çoşkusunu yansıtacak LG TV’lerin yanı sıra, Dolby Atmos ve DTS:X desteği ve mükemmel ses kalitesi ile öne çıkan LG Soundbar serisi futbol keyfini tamamlayacak.

LG Electronics (LG), LG TV’leri tamamlayan ve bulunduğu mekana şıklık katan soundbarları ile hem gözlere hem de kulaklara hitap ediyor. Modern ve minimalist tasarımlarıyla dikkat çeken LG Soundbar’lar yüksek kaliteli ses sunması, kolay bağlantı sağlaması ve yapay zeka özelliği ile, üstün bir ses sistemine en çok ihtiyaç duyulan 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası döneminde mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

Stadyum Çoşkusu Evlerin Salonlarında

LG Soundbar serisinde bulunan AI Ses özelliği, ses ayarlarını o anda oynatılan içeriğe göre optimize etmek için içeriği otomatik olarak analiz ediyor. İçeriğin türüne bağlı olarak mükemmel netliğe sahip diyaloglar veya çok daha güçlü aksiyon ile her ayrıntının yakalanmasını sağlayan LG Soundbar’lar, en çekişmeli futbol maçlarında dahi, en ufak bir sesin bile izleyiciler tarafından rahatlıkla duyulmasını sağlıyor. Dolby Atmos ve DTX:S sayesinde olağanüstü üç boyutlu ses sunup gerçek sinematik deneyim için mümkün olan en iyi görüntü ve ses kalitesini sunuyor.

Telefon ya da Tabletten de Mükemmel Sese Ulaşmak Mümkün

LG Soundbar’lar, artırılmış kullanıcı rahatlığı ve gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve Bluetooth da dahil olmak üzere, kolay bağlantı seçenekleri sunuyor. Ses sistemine Bluetooth bağlantısının yanı sıra, optik bağlantı, USB ya da HDMI kablolarını kullanarak kolayca bağlanılabiliyor.

LG Soundbar’lar, yüksek bant genişliği ile eARC, Dolby True HD ve DTS Master Audio gibi yüksek çözünürlüklü ses formatlarını eksiksiz şekilde desteklerken, aynı zamanda Bluetooth akıllı telefon veya tabletten zahmetsiz, ultra kaliteli akışı kolaylaştırıyor. Böylelikle, 2021 Avrupa Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını telefon ya da tabletlerinden takip etmek zorunda kalanlar da mükemmel sese ulaşabiliyor.

LG Soundbar serisini incelemek için: https://www.lg.com/tr/sound-bar