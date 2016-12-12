LG, Türkiye İnovasyon Haftası’nda en inovatif ürünlerini tanıttı

LG Electronics Türkiye, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) sürdürülebilir kalkınma yolunda yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği 5. Türkiye İnovasyon Haftası’nda yeni geliştirdiği inovatif ürünlerini sergiledi.

LG Türkiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, girişimcilik ve inovasyon konusunda küresel ve ulusal düzeydeki başarılı örneklerinin masaya yatırıldığı Türkiye İnovasyon Haftası’na katıldı. "Hayatı Güzelleştiren Yenilikler” konseptiyle hazırlanan LG Türkiye standında markanın en inovatif ürünleri sergilendi. Dünyanın en büyük 77 inç 4K OLED TV’si, LG Styler kıyafet bakım teknolojisi, Twin Wash™ model çamaşır makineleri, endüstriyel monitör alanında çığır açan Ultra Stretch OLED Monitör, türünün ilk ve tek örneği çift taraflı OLED Monitör ve "Wallpaper" adlı OLED Monitör kullanıcıların büyük beğenisini topladı.

Konuya ilişkin konuşan Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay, “Türkiye İnovasyon Haftası’na katılan tüm firmalar gibi biz de LG olarak, yenilikçi ürünlerimizi sergileme ve tanıtma imkânı yakaladık. Özellikle henüz Türkiye’de satışı olmayan, türünün ilk ve tek örneği olan çift taraflı OLED Monitör, Wallpaper OLED Monitör ve Ultra Stretch OLED Monitör ürünlerimiz ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde bu ürünleri Türkiye’de görmek mümkün olacak. Öte yandan 2016 yılı sektörde inovatif ürünlerimizle hem satışlarımızı artırdığımız hem de çokça ödül aldığımız bir yıl oldu” dedi.

Etkinlikte bu yıl İnovasyonun Ekonomik Kalkınmadaki Gücü, Büyüme Odaklı İnovasyon, Akıllı Şehirler, Yapay Zeka, Biyomekatronik, Giyilebilir Teknoloji, Dijital Oyun, Spor, Kadın Girişimciler, Sosyal İnovasyon ve Sinema gibi başlıklarda konferans, paneller, sergiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

LG Standında Sergilenen Ürünler Hakkında:

LG OLED TV Hakkında:

Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından bu yıl Avrupa’nın En Üst Teknolojiye Sahip TV’si ödülünü kazanan yeni LG OLED TV serisi üstün görüntü kalitesi, kusursuz siyahı ve HDR özellikleri ile daha önce görmediğiniz kalitede bir TV izleme deneyimi sunuyor. LG OLED TV serisi sektör standardı haline gelen iki HDR formatını (Ultra HD Alliance’ın (UHDA) desteklediği HDR10’un yanı sıra global bir tanınırlığa sahip olan Dolby Vision™) da destekliyor.

LG Ultra Stretch OLED Monitör hakkında:

LG’nin Ultra Stretch OLED monitör modeli etkileyici 58:9 geniş ekran ve Ultra HD tasarımını çok yönlülüğü ve minimalist profili vurguluyor. Dijital dekor uygulamaları sayesinde; perakende mağazaları, ticari binalar, ziyaretçilerin ilgi çekici mekânları ve ulaşım terminallerinde mükemmel görüntüleme için ideal hale getiriyor.

LG Çift Taraflı OLED Monitör Hakkında:

Türünün ilk ve tek örneği olan çift taraflı OLED Monitör, ekranın hem önünden hem de arkasından görüntü almayı mümkün kılıyor. Televizyon aynı anda aynı görüntüyü yansıtabildiği gibi iki ekranda farklı görüntüler de oynatabiliyor.

LG Wallpaper OLED Monitör hakkında:

OLED teknolojisi kullanılan ve iyi görüntü kalitesi sunan esnek ve ince monitörün ağırlığı 1.9kg, kalınlığı ise 1mm. Monitör düz veya kavisli yüzeylere poster gibi yapıştırılabiliyor.

LG STYLER Hakkında:

LG Electronics, yeni nesil LG Styler ile dikkat ve özen isteyen kıyafetlerinin temizliğine yeterli vakit ayıramayan profesyonellere, onları temizlemenin en mükemmel yolunu sunuyor. LG’nin yeni Styler ürünü, hızlı olduğu kadar kolay şekilde giysileri yeniliyor. Styler’ın Koku Giderme özelliği, sigara dumanı, yemek ve ter gibi istenmeyen kokuların kısa sürede giderilmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar istedikleri iki aromadan birini tercih ederek giysilerinin eşsiz bir tazelik kazanmasını sağlıyorlar.

TWIN Wash System™ Hakkında:

LG’nin yeni çamaşır makinesi TWIN Wash System™ sayesinde iki farklı çamaşır grubunun aynı anda yıkanabilmesine olanak tanıyor. Alt bölmeye yerleştirilerek alan tasarrufu sağlayan mini yıkama bölmesi ile birlikte yıkama döngülerini oldukça kısaltıyor. Kullanıcılar normal çamaşırlardan ayrı yıkamak istedikleri iç çamaşırı ve bebek giysileri gibi narin kıyafetlerini gereken sıklıkta ve onlara özel programlarda yıkayabiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de tüm giysileri için kişiselleştirilmiş bir kıyafet bakımı uygulayabiliyorlar. Bunun yanında TWIN Wash System™’in Turbo Wash 2.0 ve TurboSteam özellikleri ile yıkama döngülerini hızlandırırken Wi-Fi ve NFC gibi akıllı bağlantı özellikleri sayesinde LG’nin HomeChat mesajlaşma uygulamasına bağlanabiliyor.