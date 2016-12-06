LG Electronics’in yeni global CEO’su belli oldu

Yoğun rekabetle geçmesi beklenen 2017 yılına tüm hızıyla hazırlanan LG Electronics’in yeni CEO’su Seong-jin Jo oldu. Ayrıca kararlaştırılan 58 yeni görevlendirme ve terfi işlemi de Aralık ve Ocak aylarından itibaren uygulanacak.

LG Electronics (LG) tarafından yapılan açıklamada organizasyonun temel kararlarından sorumlu üç Temsilci Direktöründen biri olan LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Seong-jin Jo'nun tüm şirketin genel CEO’su olarak görevlendirildiği belirtildi. Seong-jin Jo’nun sorumluk alanı Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri, Mobil İletişim, Ev Eğlence ve Otomotiv Malzemeleri Bölümleri de dahil olmak üzere LG Electronics'in tüm iş birimlerini ve dünya çapındaki 120'den fazla operasyonunun denetimini de kapsayacak.

60 yaşında olan Seong-jin Jo, Goldstar'a 1976'da katıldı ve 1980'de LG'nin ilk otomatik çamaşır makinesini geliştiren ekibin üyesi oldu. 2015 yılında Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirket Başkanı olmadan önce yine aynı bölümde Çamaşır Makineleri Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. Seong-jin Jo, 2007 yılında yeni teknolojiler ve Kore sanayisinin geliştirilmesine yaptığı değerli katkılarından dolayı Kore Hükümeti tarafından ‘Bronz Tower Nişanı’na (Bronze Tower Order of Industrial Service Merit) layık görüldü. Ayrıca LG SIGNATURE markasının ve ankastre kategorisinde yer alan Signature Kitchen Suite'in tanıtımıyla birlikte LG'nin premium cihazlara geçişinde; Nesnelerin İnterneti, Akıllı Ev (Smart Home) gibi geleceğin teknolojilerinin temellerinin atılmasında Seong-jin Jo’nun oldukça önemli katkıları oldu.

LG Yönetim Kurulu aldığı bir başka kararla, halihazırda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesi’nin yöneticisi ve LG Rusya'nın Başkanı olan Dae-hyun Song’u (58) Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümünün Başkanı ve CEO'su olarak atadı. LG Electronics’te 33 yıllık deneyimi olan Dae-hyun Song, klima, buzdolabı ve pişirme ürün grubu da dahil olmak üzere Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü’nde birçok ana ürün grubuyla ilgili operasyonlarda görev aldı. 2012 yılından bu yana LG Rusya ve BDT Bölgesi Başkanı olarak görev alan Dae-hyun Song, ekonomik açıdan zorlu bir dönemde olmasına karşın bölgedeki LG operasyonlarını başarıyla yönetti.

Seong-jin Jo ve Dae-hyun Song’un görevlendirmelerinin yanında beş yeni İdari Başkan Yardımcısının ataması da gerçekleştirildi. Ayrıca 13 yeni yönetici Kıdemli Başkan Yardımcısı, 38 yetkili ise Başkan Yardımcısı pozisyonlarına atandı. Yeni görevlendirmeler 1 Aralık 2016 tarihi, terfiler ise 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hissedarlarla yapılacak genel kurul toplantısının ardından yürürlükte olacak.