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LG Insta Academy’de üçüncü dönem yeni isimlerle devam ediyor

Kurumsal 11/28/2016
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LG Insta Academy hız kesmeden yoluna devam ediyor. Kullanıcıları birer Instagram fenomeni olma yolunda eşsiz bir eğitimden geçiren ve LG’nin mobil fotoğrafçılık üzerine gerçekleştirdiği önemli projelerinden biri olan LG Insta Academy’nin üçüncü dönem kayıtları başladı.

 

Katılımcıları birer Instagram fenomenine ve hesaplarını da sanat galerisine dönüştürme amacıyla yola çıkan LG Insta Academy, kullanıcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kullanıcılar üçüncü dönem kayıtları başlayan LG Insta Academy ile Instagram fotoğraflarını çekerken nelere dikkat etmeli, en fazla beğeni alan fotoğraflar hangileri, Instagram fenomeni olmak istiyorlarsa ne yapmaları gerektiği ile ilgili onlarca dersi, işin ustaları olan Instagram fenomenlerinden almaya devam edecekler.

 

Geçtiğimiz iki dönemde Instagram fenomenleri Barkın Özdemir, Maneki Neko, Nil Ertürk, Nihat Kayın, Burak Kahveci ve Barış Hasan Bedir’in verdiği eğitimler, bu dönem ise Zeynep Albayrak ve Onur Yüksel’in şehir lifestyle, yemek ve portre gibi alanlarda verecekleri derslerle devam edecek. Bu yeni dönemde de katılımcılar yine sertifikalı birer Instagram fenomeni olarak Insta Academy’den mezun olacaklar. Ayrıca, yine birinci ve ikinci dönemde verilen eğitimlerin videolarını websitesi üzerinden izleme fırsatı bulacaklar.

 

LG Insta Academy’e katılmak için;

LG Insta Academy’e katılmak isteyen kullanıcıların öncelikle www.lginstaacademy.com sitesinden kayıt olmaları gerekiyor. Sonrasında ise bu sertifikayı alabilmek için tek yapmaları gereken şey; şehir, yemek, lifestyle veya portre başlıklarından birini seçerek en az 20 ders almak. Ardından çektikleri güzel fotoğrafları hesaplarından paylaşan katılımcıların internette takipçi sayılarını hızla artırmaları hedefleniyor.

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