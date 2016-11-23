LG Electronics, Kore ve Kıbrıs Gazilerini ağırladı

LG Electronics Türkiye, CVK Park Bosphorus Hotel Taksim’de, 8 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği geleneksel buluşma yemeğinde, bu sene de Kore ve Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi.

LG Electronics Türkiye, Kore ve Kıbrıs Savaşı Gazileri ile 22 Kasım Salı günü CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştirdiği öğle yemeğinde bir araya geldi. LG’nin her yıl Ramazan ayında düzenli olarak gerçekleştirdiği bu özel buluşma, bu sene uzun süren oruç saatleri nedeniyle, gazilerin de sağlık durumu dikkate alınarak Ramazan sonrasına ertelendi.

Gelenekselleşen buluşmaya, LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel ve Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar da katıldı.

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında “LG Electronics Türkiye olarak, her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, siz değerli gazilerimize özel gerçekleştirdiğimiz bu yemeklerde, LG ailesi olarak sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, uzun yıllardır sizlerle yakınlaşma fırsatı bulabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. 63 yıl kadar önce Kore’ye ve yine bundan 42 sene önce Kıbrıs’a doğru yola çıkarak bugünün modern Güney Koresi ve yavru vatan Kıbrıs’ın temellerinin atılmasında emeği geçen sizlere şükranlarımızı sunuyorum.“ dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel, Anadolu Yakası Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar’ın ve Kore Gazilerinin Başkanı Mustafa Hamdi Uzun konuşmalarıyla gazilere şükranlarını sunduğu etkinlikte, Türk Sanat Müziği Topluluğu da özel konseriyle gazilere ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı.