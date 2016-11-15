LG, CES 2017’de 21 İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü

LG’nin yenilikçi LG SIGNATURE OLED TV’leri iki yıldır üst üste “En İyi İnovasyon” ödülünü alarak LG’nin OLED TV alanında bugüne kadar CES’te aldığı inovasyon ödülü sayısını beşe çıkardı.

LG Electronics, Tüketici Teknoloji Birliği (CTA™) tarafından düzenlenen CES 2017’de içinde ultra premium LG SIGNATURE ürün portföyü, OLED TV ve yüksek performanslı LG V20 multimedya akıllı telefonun da bulunduğu ürünleriyle toplam 21 İnovasyon Ödülü almaya hak kazandı. LG OLED TV’ler beş yıldır aralıksız şekilde kazandıkları CES inovasyon ödülleriyle, teknoloji fuarında bugüne kadar tanıtılan en inovatif ürünler olarak endüstrinin takdirini kazandı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2017, bu yılki organizasyonuyla 50. yılını kutluyor. LG de yan kuruluşu Zenith ile 1967 yılından beri Beyaz Eşya, Ev Ses ve Video Bileşenleri ve Aksesuarları, Kablosuz Telefon, Kablosuz Telefon ve Aksesuarları, Video Görüntü, Akıllı Ev, Kulaklıklar, Daha İyi Bir Dünya İçin Teknoloji, Ekolojik Tasarım\Sürdürülebilir Teknolojiler, Taşınabilir Medya Oynatıcılar ve Bilgisayar Çevre Donanımı/Biriminden oluşan farklı ve üstün rekabet içeren 11 farklı alanda saygın ve tanınmış bir marka olarak ürünlerini sergiliyor.

5–8 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2017 etkinliğinde ise LG’nin yeni ve ödüllü teknolojileri kullanıcıların beğenisine sunulacak.

LG’nin CES 2017’de kazandığı İnovasyon Ödülleri’nde başı çeken ürünler ise üstün başarı yakalayan LG SIGNATURE serisi TV, bulaşık ve çamaşır makineleri olarak öne çıkıyor. LG SIGNATURE serisi ürünler, markanın en son teknolojisini ve dünya standartlarındaki tasarım anlayışını yansıtarak, günümüzün detaylara önem veren zevk sahibi kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. CES 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan ikinci nesil LG SIGNATURE OLED TV ise, video görüntü alanında “En İyi İnovasyon” ödülünü alarak en üst seviye endüstri ödüllerini peş peşe ikinci defa toplamayı başardı.

CTA™ tarafından sponsorluğu üstlenilen ve Amerikan Endüstri Tasarımcıları Topluluğu tarafından desteklenen CES İnovasyon Ödülleri, her yıl seçilen birçok saygın endüstri tasarımcısı, mühendis ve gazetecilerden oluşan seçkin bir jüri tarafından veriliyor. Katılımları değerlendiren jüri üyeleri kullanıcı faydası, estetik, inovatif tasarım, kalite ve hayata kattığı değer gibi birçok farklı etkeni temel alarak ürünleri değerlendiriyor.

LG'nin 2017 CES İnovasyon Ödülü kazananlarının tam listesi, 4 Ocak 2017'de Las Vegas'taki Mandalay Bay Resort'ta 08:00'da LG'nin CES basın konferansında açıklanacak.