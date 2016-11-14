LG Electronics’in başlattığı “LG Beyaz Eşya ile Avrupa’ya” kampanyasına katılanlar Avrupa'nın gözde şehirlerinden birine çift kişilik gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansı yakalayacak.

LG Beyaz Eşya ile Avrupa’ya” kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar, 30 Kasım 2016 tarihine kadar kampanya dahilindeki LG Beyaz Eşya modellerinden birini satın alıp, 25 Aralık 2016 tarihine kadar sadece LG yetkili servisine kurulumunu yaptırdıktan sonra www.lgbeyazesyaileavrupaya.com adresi üzerinden başvurularını 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapabilirler.[1] Başvuru evraklarının kampanya koşullarında belirtilen adrese, belirtildiği şekilde ulaştırılmasının ardından, geçerli başvurular için bilet teklifi ve biletleme işlemleri başlayacak.

Avrupa'nın en güzel şehirlerinden Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma ve Viyana’ya seyahat edebilme hakkı sunan kampanyaya başvuranlar İstanbul, İzmir ve Ankara havalimanlarından herhangi birinden hareketle, varış şehrini ve uçuş tarihlerini kampanya koşulları çerçevesinde kendileri belirleyebilecek.

Türkiye genelinde kampanya uygulayıcısı olan tüm LG Beyaz Eşya Yetkili Satış Noktaları’ndan, GR-D35FBGHL, GR-D34FBGHL, GR-M31FWCHL, GR-J297WSBV, GC-M247CLBV, GC-M237JLQW, GR-B802HLPM, GR-M762HLHM, GR-M762HQHM, GN-D702HLAM, GN-M702HLHM, GN-M702HQHM, GC-B559ELQZ, GC-B559EQQZ, GC/GN-B559PLCZ, GC/GN-B559PQCZ model LG buzdolaplarından, FH4U1JBHK6N, FH4A8FDHK4N, FH495BDSK6, FH495BDSK2, F1495BDSA7, F1495BDSA, FH4U1JBSK6, FH4U1JBSK2, F14U1JBSK6, F14U1JBSK2, F14A7FDS5, F14A7FDS, FH4A8FDNK2 model LG Çamaşır Makineleri’nden veya D1455CF, D1442CF model LG Bulaşık Makineleri’nden satın alarak, 25 Aralık 2016 tarihine kadar kurulumunu yaptıranlar da çift kişilik Avrupa'ya gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansına sahip olacak.

[1] Kampanya stoklarla sınırlıdır.