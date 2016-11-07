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Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın “Teknoloji Tedarikçisi” LG OLED TV!

Kurumsal 11/07/2016
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LG OLED TV, Avrupa’nın en iyi golfçülerinin katıldığı European Tour Final Serisi Turkish Airlines Open 2016’nın bu seneki teknoloji tedarikçisi oldu. 6 Kasım tarihine kadar Regnum Carya Golf Club’ta gerçekleşecek olan turnuvayı; golf oyuncuları, seyirciler ve basın mensupları etkinlik alanında birçok noktaya yerleştirilen LG OLED TV ve LG SUPER UHD TV ekranlarından canlı olarak seyretme imkanı bulacak.

 

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve 58’den fazla ülkede yayınlanan Turkish Airlines Open 2016 golf turnuvasının LG OLED TV’nin golf severler ile ilk buluşması olmadığını hatırlatan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, “Golf turnuvalarını yakından takip edenler bilir, LG olarak son dönemlerde önde gelen golf kulüpleriyle keyifli işbirlikleri gerçekleştiriyor ve golf sporuna elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bunlardan en önemlisi de LG OLED TV’lerimizle teknoloji tedarikçisi olduğumuz ve bizi çok heyecanlandıran Turkish Airlines Open 2016. Ayrıca, 2017 yılında da golf sporuna yönelik işbirliklerimiz devam edecek.” dedi.

 

Avrupa Turu final serisinin ilk ayağı olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'in sahasında yapılıyor.

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