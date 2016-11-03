LG Electronics Türkiye, en yeni IT ve Medya Ürünlerini Tanıttı

LG Electronics Türkiye’nin, en yeni model monitör, projektör ve medya ürünlerini tanıtmak amacıyla Soho House İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinliğe; LG Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, LG Türkiye IT ve Medya Ürünleri Pazarlama Bölüm Başkanı Kangpil Choi ve LG Türkiye IT Ürünleri Satış Müdürü Ekin Doğan’ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu ve iş ortağı da katıldı.

Soho House İstanbul’da 3 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen etkinlikte; oyun tutkunları tarafından merakla beklenen LG 34UC79G monitör, her mekanı eğlencenin merkezine dönüştürebilen LG LOUDR FH6, LG Mini Audio OM7560 ve LG FH2 LOUDR hoparlörler ile batarya ömrüyle dikkat çeken, kısa mesafelerde bile en uygun görüntüyü sağlayan LG PH450UG projektör tanıtıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, “IT ve medya ürün gamımıza farklı bir boyut kazandıran en yeni modellerimizi sizlerle tanıştırmanın sevincini yaşıyoruz. Yeni ürünlerimizin sunduğu inovatif konsepti çok beğeneceğinize ve eşsiz bir deneyim yaşayacağınıza dair inancım tam. ” diye konuştu.

LG Electronics Türkiye IT ve Medya Ürünleri Pazarlama Bölüm Başkanı Kangpil Choi ise; “LG olarak, bugün tanıttığımız başta monitörümüz olmak üzere, projektör ve medya ürünlerimiz bizler için büyük önem taşıyor. Tasarımları, rahat kullanılabilirliği ve üstün özellikleriyle yeni ürünlerimizin sektöre yeni bir nefes getireceğini ve bunun satış rakamlarımıza olumlu yönde bir etki yapacağını düşünüyoruz.” dedi.

Ürünlerle ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye IT Ürünleri Satış Müdürü Ekin Doğan; “Bu sene tüketicinin beğenisine sunduğumuz yeni ürünlerimizin başta kalitesi olmak üzere yenilikçi teknolojisiyle de göz dolduracağını düşünüyoruz. IT ürünlerimizle, LG olarak tüketicilerimizin hayatını teknoloji anlamında kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etkinlikte ürün sunumları, LG Electronics Türkiye IT Ürünleri Pazarlama İletişimi Sorumlusu Funda Susam ve Medya Ürünleri Pazarlama İletişimi Sorumlusu Burcu Bilal tarafından gerçekleştirilerek ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı ve aynı zamanda basın mensuplarının ürünleri deneyimlemeleri de sağlandı.

Ekinlikte tanıtılan ürünler:

LG 34UC79G Monitör, Oyun Tutkunlarına Mükemmel Bir Görüntü Sunuyor

Oyun tutkunları tarafından merakla beklenen LG 34UC79G 21:9 UltraWide IPS Curved Display, 144Hz’lik yenilenme hızıyla ve görüntü bozukluklarını düzelten IPS özelliğiyle dünyada bir ilke imza attı.

LG’nin oyun tutkunlarına özel ürettiği yeni ürünü 34UC79G 21:9 UltraWide IPS Curved Display Monitörü, 144Hz yenileme hızında akıcı grafiklerle oyun oynamayı mümkün kılıyor. 16:9 oranındaki monitörlerin aksine, kavisli yapısıyla gizli kalan alanların da görülebildiği monitör, daha hızlı hareket ederek daha çok zafer kazanmanın ayrıcalığını yaşatıyor.

Dünyanın ilk 144Hz IPS 21:9 UltraWide monitörü, IPS özelliği ile görüntü bozuklukları ve renk kaybı olmadan, ekranın görüldüğü her yerden ve açıdan aynı canlılıkta, daha net bir görüntü ile izleme ayrıcalığı sunuyor. 1ms Motion Blur Reduction özelliğinin eklenmesi ile izleyiciler hareket akışının tadını çıkarıyor.

LG UltraWide Oyun Monitörü ile senkronizasyon sorunu ortadan kalkıyor

LG UltraWide Oyun Monitörü, eğilebilme, yüksekliği ayarlama özellikleri ve fare askısı ile oyun alanının düzenlenmesine de imkan veriyor. AMD FreeSync uyumlu teknolojisi monitör ve ekran kartı arasında senkronizasyon sorunu yaşandığında görülen kopmaların önüne geçiyor. Böylece en yumuşak ve eşi görülmemiş oyun deneyimini garanti eden FreeSync teknolojisi, resim karesi hızında herhangi bir kayıp yaşanmadan akıcı bir görüntü sağlıyor.

LGLOUDR FH6 Hoparlörle Evde Gece Kulübü Deneyimi

Evde ya da mekanlarda kullanılmak üzere LG tarafından tasarlanan LGLOUDR FH6 hoparlör, çift yollu 600W’lık ses çıkışı ve müziğin ritmine göre yanan 64 farklı kombinasyona sahip ışık çizgileriyle kulüplerdeki ses deneyimini evinizin rahatlığına taşıyor. Estetik dizaynı, yatay ve dikey olarak konumlandırılabilen yapısı ile hem dar hem de geniş alanlarda eğlenceyi en üst noktaya taşıyor.

Her mekanı eğlencenin merkezine dönüştürebilen LG LOUDR FH6 hoparlör, estetik tasarımı, mükemmel ses kalitesi ve müzik ritmine göre yanan ışık çizgileriyle partilerin yeni vazgeçilmezi oluyor.

Bluetooth özelliği ile müziğe anında bağlan

Bluetooth özelliği ile üç farklı mobil alete bağlanma ve şarkı listesi oluşturma özelliğine sahip olan LG LOUDR FH6 hoparlör, sistem uyku pozisyonundayken bile Bluetooth ile müzik gönderimi yapıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Özel DJ efektleriyle üzerinde bulunan diski çevirerek farklı ses efektleri yaratmayı ve böylece partinin DJ’i olma hayallerini gerçekleştiriyor.

Karaoke partilerinin vazgeçilmezi olacak

LG LOUDR FH6 hoparlör, Sound Sync ile uyumlu teknolojisi ile LG TV’lerin kablo kullanmadan sisteme bağlanmasını mümkün kılıyor. Karaoke partilerinin de vazgeçilmezi olacak LG LOUDR FH6 hoparlör, tek bir tuşla her türlü şarkıyı karaoke parçasına dönüştürüyor.

LG Mini Audio OM7560 Mükemmel Ses Kalitesi Sunuyor

Evde ya da mekanlarda kullanılmak üzere LG tarafından tasarlanan LG Mini Audio OM7560, 1000W’lık güçlü ses çıkışıyla evinizin rahatlığında, klüplerdeki ses kalitesini hissetmenizi sağlıyor.

Estetik tasarımı, mükemmel ses kalitesi ve müzik ritmine göre yanan ışık çizgileriyle partilerin yeni vazgeçilmezi olacak LG Mini Audio OM7560’da, DJ Efektleri, Otomatik DJ, DJ Paylaşımı, Karaoke, Bluetooth Uygulaması, Müzik Kutusu, TV Ses Senkronizasyonu, Otomatik Müzik Oynatma özelliklerin yanı sıra çift USB desteği veriyor.

LG’den Bavul Tipi Çek Götür Hoparlör

Her yerde kullanılmak üzere LG tarafından tasarlanan bavul tipi LG FH2 LOUDR Hoparlör, 50W’lık ses çıkışıyla, her yere rahatça taşınmasını sağlayan teleskopik koluyla yeni dizayn hoparlörler arasında çığır açıyor.

Estetik ve taşınabilir tasarımı, yaklaşık 15 saat süren kullanım süresiyle LG FH2 LOUDR Hoparlör, Karaoke, Bluetooth Uygulaması, Müzik Kutusu, Otomatik Müzik Oynatma özelliklerinin yanı sıra çift USB desteği veriyor.

Küçük Alanda Mükemmel Görüntü: LG PH450UG Projektör

LED Projektörlerde lider LG Electronics’in en yeni projektör modellerinden PH450UG, batarya ömrü ve kısa mesafelerde bile en uygun görüntüyü sağlayan en yeni Ultra Short-Throw özelliği ile yeni yüksek standartları belirliyor.

Ultra Short-Throw (UST) özelliğine sahip PH450UG modeli kategorisindeki yüksek fiyatlı ürünlerin aksine bir fiyatla evde ya da ofiste kolayca sinema deneyimi yaşatıyor. Sadece 33 cm uzaklıktan 80inch HD (1280 X 720) net görüntü oluşturan PH450UG, kısıtlı görüntü alanına sahip seyircilerin bile faydalanabildiği UST projektör özelliğine sahip.

Her türlü alanda mükemmel görüntü

Tüm düz zeminlerde ve yatay yüzeylerde görüntü elde edilmesi için dik konumda da ayarlanabilen PH450UG, kullanıcılarına masa, duvar ya da zemin gibi farklı alanları film ekranına dönüştürme imkanı sağlıyor. Şarj edilebilir 2,5 saatlik bataryası ile bu küçük projektör güç kaynağından çok uzakta da mükemmel film keyfi yaşatıyor.

Projektördeki içeriği HDMI kablo, MHL özelliği ya da USB bellek ile transfer etmek de mümkün. PH450UG ampul ömrünü 30 bin saate kadar çıkararak, kullanıcılara 20 yıl boyunca yüksek kontrast (1000,000:1) ve canlı LED renk görüntü keyfi yaşatıyor. 450 lumen ile en yakın rakibinden dört kat daha parlak görüntü sunan, piyasadaki en iyi pil gücüne sahip UST projektör PH450UG, daha fazlasını arayanların en iyi alternatifi oluyor.

Daha hafif ve küçük projektörle kablosuz sinema keyfi

LG'nin yeni projektör modelleri arasında yer alan PH450UG, LG Minibeam projektör serisinin sahip olduğu kompakt ve kusursuz tasarıma sahip, ancak sadece yarısı büyüklüğünde (132X200.80.5 mm) ve ağırlığında (1.1KG). PH450UG ürünü LG'nin üçlü kablosuz özelliği ile güç, ses ve görüntü kaynaklarına kablo ile bağlanmaksızın izleme deneyimi yaşatıyor. Uzun saatler dayanan şarj edilebilir bataryası, Screen Share ve Bluetooth uyumu ile LG Minibeam projektörler kullanıcılara portatif ürünlerde eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük sunuyor.