LG, 2016 üçüncü çeyrek dönem finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronics 2016’nın üçüncü çeyrek dönemini Ev Eğlence Sistemleri ve Beyaz Eşya alanlarında büyük bir başarı ile tamamladı.

LG Electronics Inc. (LG), 2016 yılının üçüncü çeyrek döneminde toplam 11.8 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin 252.7 milyon dolar olarak açıklanan operasyon geliri ise Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri alanındaki güçlü performansı ve Ev Eğlence Sistemleri alanındaki yükselen kârlılığının bir yansıması olarak gerçekleşti.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Sistemleri 2016 yılı üçüncü çeyrek döneminde en güçlü performansını Avrupa ve Asya pazarlarında göstererek gelirlerini önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 oranında artırdı. 305.9 milyon dolar olarak gerçekleşen işletme geliri ise yüzde 8’lik faaliyet kâr marjı elde edilmesini sağlayarak geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40’lık bir ilerlemeyle sonuçlandı. Bunun yanında Ortadoğu ve Afrika’yla beraber Latin Amerika ülkelerindeki kur dalgalanmalarına rağmen klimalar ve seçkin cihazlarda sergilenen güçlü performans şirketin karlılığını artırdı.

LG Mobil İletişim Bölümü 2016 üçüncü çeyrek döneminde 2015’in aynı dönemine oranla yüzde 23’lük bir azalmayla 2.3 milyar dolarlık gelir bildirdi. Seçkin cihazlar alanındaki azalan satışlar ve iş geliştirme faaliyetlerindeki masraflar ile birlikte operasyon giderleri 389,4 milyon dolar olarak açıklandı. LG tarafından 13.5 milyon adet akıllı telefonun piyasa sürüldüğü bu dönemde Kuzey Amerika bölgesindeki satışların yüzde 14 oranında arttığı da belirtildi. LG’nin yılın son çeyrek dönemine yönelik öncelikleri arasında, yeni LG V20 ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden K ve X serilerinin satışlarını artırmanın yanında, iş süreçlerindeki yapısal geliştirmeleri sonuçlandırarak gelecek döneme hazırlanmak ön plana çıkıyor.

LG Ev Eğlence Bölümü ise 340.4 milyon dolar operasyon kârı ve yüzde 9.2’lik kar marjı oranıyla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bunda seçkin LG OLED ve Ultra HD TV’lerin dünya pazarındaki yükselen satışlarının da önemli etkisi oldu. Yoğun rekabet süreçlerinde oluşan fiyat erozyonu nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyrek dönemine göre satışlarda yüzde 3.4 oranında daralma olmasına rağmen elde edilen 3.7 milyar dolarlık gelir neredeyse bir önceki çeyrek dönemle aynı düzeyde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ise zirve yapacak tatil sezonunda TV ürünlerine olan genel ilginin artması bekleniyor. Bunun yanında yükselen ham madde fiyatları ve pazara yönelik artan yatırımlarla birlikte karlılığın da etkileneceği tahmin ediliyor.

LG Otomotiv Bileşenleri Bölümü 2016 üçüncü çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarında yüzde 41’lik güçlü bir artış göstererek 602.2 milyon dolarlık satış seviyesine ulaştı. Bu, aynı zamanda bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 6’lık bir artışa denk geliyor. Şirket operasyon giderinin 14.5 milyon dolar olduğunu açıklayarak Ar-Ge yatırımlarını artırdığını ve bunun gelecekteki büyüme rakamlarına olumlu etki edeceğini de belirtti. GM Bolt tarafından sürdürülen ve sürekli artan sayıdaki elektrikli araç projeleriyle birlikte LG Otomobil Bileşenleri Bölümü büyüme rakamlarında devamlılık bekliyor.