LG Türkiye, Klima Bayileriyle İzmir'de Buluştu

LG klima ve iklimlendirme çözümleri alanındaki iş ortakları ile İzmir Swiss-Büyük Efes Otel’de 18 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Toplantıda sektörün durum değerlendirilmesi yapılırken, LG’nin 2017 yılı planları ve hedefleri masaya yatırıldı. LG’nin Therma V Yeni Nesil Isı Pompaları ve klimaları da tanıtıldı.

LG Electronics İzmir’de yapılan bir etkinlikle iklimlendirme çözümleri alanındaki iş ortakları ve bayileriyle bir araya geldi. 80’e yakın iş ortağıyla gerçekleştirilen toplantıda LG Ortadoğu ve Afrika Müdürü JaeHyun Kim, LG Electronics Türkiye Klima ve Eneri Çözümleri Pazarlama Bölüm Başkanı Teddy Chang ve LG Electronics Türkiye Klima Satış Müdürü Mehmet Yalabık da hazır bulundu.

Toplantıda şirketin Klima ve İklimlendirme Çözümleri alanında 2017 yılına yönelik hedefleri ve stratejileri belirlendi. Mevcut müşteri memnuniyeti odaklı politikaların sürdürülmesi, satış sonrası servislerin daha güçlü hale getirilmesi, proje bazlı çalışmalarda bayilerin desteklenmesi, yeni bayi taleplerinin değerlendirilmesi gibi önemli konular da görüşüldü.

LG’nin son kullanıcıya yönelik Inverter Klimaları’nın yakaladığı başarı vurgulandı. Bunun yanında kurumsal yapılarda kullanılan VRF, Multi, Multi V, Ticari Split, Therma V gibi ürün segmentleri ve iklimlendirme sistemleriyle ilgili yeni stratejiler de paylaşıldı.

Toplantıda söz alan LG Electronics Türkiye Klima ve Eneri Çözümleri Pazarlama Bölüm Başkanı Teddy Chang şunları söyledi: “LG Electronics olarak son kullanıcı ya da kurumsal alan fark etmeksizin, klima ve iklimlendirme çözümlerimizle hem enerji tasarrufunu ön plana çıkarıyoruz hem de yüksek performansı hedefliyoruz. Beyaz Eşya ve İklimlendirme bölümü olarak bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yıla oranla 4,8’lik bir artışla 4.04 milyar dolarlık bir ciroya ulaştık. Bu başarıda özellikle klima sistemlerinin B2B alanındaki artan satış rakamlarının önemli bir yeri var. Bunu mümkün kılan iş ortaklarımız ve tüm bayilerimizle böyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten çok mutluyuz”.

Therma V serisine yeni ve çevre dostu ürün

Toplantıda hava ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ve karbonmonoksit emisyonlarını azaltan çevreye saygılı yeni Therma V Isı Pompası modelleri de katılımcılara tanıtıldı. Özellikle sıcak su ve ısınma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Therma V Isı Pompaları, hem bireysel hem de kurumsal kullanımlara uyumluluk sağlıyor, ayrıca çevre dostu bir kullanım sunuyor.