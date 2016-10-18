LG, Düşler Akademisi’ne Destek Veriyor

LG Electronics Türkiye, herkes için sanat yaklaşımıyla engelli gençlere ücretsiz olarak kültür-sanat eğitimi veren Düşler Akademisi’ne ürünleriyle destek oldu.

Tüketici elektroniğinin önde gelen isimlerinden LG Electronics, bir sosyal sorumluluk projesi olan Düşler Akademisi’ne, hediye ettiği TV ve beyaz eşya ürünleriyle destek oldu.

Sanatın herkes için olduğunun altını çizen ve Düşler Akademisi’nin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho “İnovatif yaklaşımımız ve gelişmiş öncü teknolojilerimizle sosyal sorumluluk anlayışına sahip Düşler Akademisi gibi oluşumlara destek vermeyi önemsiyoruz. Çünkü sanat gibi teknoloji de herkes tarafından ulaşılabilir olmalı” dedi.

LG’nin verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirten AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tutal, “Dünyada, sadece engelli oldukları için günlük hayata katılım hakları elinden alınmış büyük bir azınlık var. Bu insanlarımızın daha mutlu bir hayat sürdürmeleri için engelsiz yaşam çözümleri üretmek gerekiyor. Engelleri kaldıracak çözümlerin başında ise teknolojik yenilikler geliyor. Bu bağlamda bize verdiği desteklerinden dolayı LG’ye teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi olarak kurulan Düşler Akademisi, eğitim, sanat, spor ve rekreasyon alanlarında İstanbul ve Antalya Kaş’ta hizmet veriyor.