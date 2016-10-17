LG’ye Gümüş Elma ödülü

LG Electronics Türkiye’nin, sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladığı, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücülerin yaşayabileceği trafik kazalarına dikkat çektiği reklam filmi, Kristal Elma Festivali 2016’da “Gümüş Elma” ile ödüllendirildi.

Uniq İstanbul’da gerçekleştirilen ve sektörün en iyilerini ödüllendirerek yaratıcı endüstrilerin gelişimine olanak sağlamak amacıyla bu sene 28’incisi düzenlenen Kristal Elma Festivali’nde 11 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada “Toplumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde LG Electronics Türkiye, “Dilediğin gibi bak, yoldayken ne olur bırak!” reklam filmiyle Gümüş Elma ile ödüllendirildi.

LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Bölümü tarafından; araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücülerin neden olabilecekleri trafik tehlikelerine dikkat çektiği, ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin seslendirdiği reklam filmi, sosyal sorumluluk bilinciyle kullanıcıların can güvenliğine vurgu yapıyor. Reklam, öncelikle siyah bir ekran üzerine yapılan seslendirmeyle kullanıcıların dikkatini topluyor. Sonrasında ise sadece bir saniyelik çarpıcı bir görüntüyle etkileyici bir mesajı izleyicilere iletiyor. Reklam filminin sonunda verilen “Dilediğin gibi bak, yoldayken ne olur bırak!” sloganı ile kullanıcıların cep telefonlarını özgürce kullanmaları, fakat hem kendi hem de diğer insanların can güvenliğini tehlikeye atmamaları için araç kullanırken cep telefonlarıyla ilgilenmemeleri mesajı vurgulanıyor.

LG’nin ödül alan reklam filmini izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=-F-qdHRDZZM

Künye:

Reklamveren: LG Electronics Türkiye

Reklam Ajansı: Havas Worldwide Istanbul

CCO: Ergin Binyıldız

CSD: Gözde Turalı

Müşteri İlişkileri: Selen Varlık, Zeynep Aydın, Melis Eren

Yaratıcı Grup: Merve Selamet, Gizem Hız, Hasan Yıldırım, Kaan İşcan, Aydın Doğruöz

Ajans Prodüktörleri: Dilan Davutoğlu, Sıla Salgın

Prodüksiyon Şirketi: Asteros Film

Yönetmen: Doğan Tanyer

Post Prodüksiyon: İmaj