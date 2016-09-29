LG Electronics Türkiye’den “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesiyle Soma’ya desteğe devam…

LG Electronics Türkiye, gelenekselleşen “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Manisa’da dört farklı ilköğretim okulunda dağıttığı kırtasiye kitleri ile öğrencilerin bir okul yılına daha mutlu başlamalarına katkıda bulundu.

LG Electronics Türkiye “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi kapsamında Manisa Soma Sabri Balcı İlköğretim Okulu, Akhisar Cumhuriyet İlkokulu, Yunus Emre Hafsa Sultan İlköğretim Okulu ve Şehzadeler Merkez Efendi İlkokulu’nun yaklaşık 2000 öğrencisine yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyacakları ürünleri içeren kırtasiye kitlerini dağıttı.

“Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” Projesi üç yaşında

LG Electronics Türkiye’nin, 2014 yılında yaşanan maden faciasının ardından başta Soma olmak üzere Manisa’nın farklı ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin hayatlarına renk katmak amacıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi üçüncü yılını dolduruyor.

LG 3 Yılda 3 Bin Öğrenciye Ulaştı

“Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesiyle, bugüne kadar 1000 öğrenciye ulaşan LG Electronics Türkiye’nin bu yılki durağı ise Soma Sabri Balcı İlköğretim Okulu ve Şehzadeler Merkez Efendi İlkokulu oldu. 28 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Soma Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve LG Electronics Türkiye yetkilileri katıldı. Kız ve erkek öğrenciler için farklı renk ve içerikte hazırlanan kırtasiye setlerini dağıtan ilçe protokol üyeleri ve LG Electronics Türkiye yetkilileri hediyelerini teslim alan öğrencilerin mutluluklarına ve heyecanlarına ortak oldu.

Etkinlik ile ilgili konuşan ilçe protokol üyeleri, aileler ve çocuklar adına LG Electronics Türkiye’ye teşekkür ederken tüm öğrencilere yapılan bu yardımın çok anlamlı olduğunu ifade ettiler. Protokol üyeleri, çocuklarla da sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.

“Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesiyle ilgili konuşan LG Electronics Türkiye, Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay “LG Electronics Türkiye olarak üç yılda farklı ilçelerden yaklaşık 3000 çocuğumuzun eğitim yılına mutlu başlamalarına katkıda bulunmak bize mutluluk veriyor. En değerli varlıklarımız çocuklarımızla okul heyecanını paylaşmak ve sevinçlerine ortak olmak adına yaptığımız bu etkinliğe destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hedefimiz, bu proje ile her yıl farklı il ve ilçelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak.” dedi.