LG OLED TV, EISA Ödülleri’ne Damgasını Vurdu

Görüntü kalitesi, tasarımı ve akıllı arayüzü ile bir kez daha Avrupa jürisini etkileyen LG, beşinci kez arka arkaya Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) ödülünü almaya hak kazandı.

Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından Avrupa’nın en üst teknolojiye sahip televizyonu ilan edilen LG OLED TV, arka arkaya beşinci kez EISA ödülünün sahibi oldu. Katılan ürünlerin teknoloji, tasarım ve yenilikçilik kriterleri üzerinden değerlendirildiği EISA Ödülleri, her yıl 20 Avrupa ülkesinden 50 multimedya dergisinin oluşturduğu bir jüri tarafından veriliyor.

Avrupa’nın En Üst Teknolojiye Sahip TV’si ödülünü kazanan LG SIGNATURE OLED TV (65G6V modeli) üstün görüntü kalitesi ve kusursuz siyahı ile jüriyi hayran bırakarak “en gelişmiş teknoloji” olarak örnek gösterildi. Jüri, LG SIGNATURE OLED TV’nin hem HDR10 hem de Dolby Vision™ özelliklerini desteklemesinden de oldukça etkilendi.

Beş yıl arka arkaya EISA’nın en presjitli ödülünü almaktan dolayı gurur duyduklarını ve her ödülün bir önceki ödülden daha değerli olduğunu söyleyen LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı ve CEO'su Brian Kwon “Bu ödül, LG SIGNATURE OLED TV’nin üstün mühendislik başarısının sonucu olan nefes kesen görüntü kalitesi ve devrim yaratan tasarımına olan inancımızı doğruluyor” dedi.

Bir diğer LG TV, LG UH770V SUPER UHD TV, etkileyici resim kalitesi ve sezgisel kullanım sağlayan webOS 3.0 arayüzü ile Avrupa Smart TV Ödülü’nü kazandı. LG’nin mobil bölümü de LG G5 akıllı telefonun modüler tasarımı ve tek parça metal kasası ile Avrupa Mobil İnovasyon Ödülü’nü aldı.