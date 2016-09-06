LG Photo Awards başladı!

LG Electronics Türkiye, tüm kullanıcıları sevindirecek bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Türkiye genelinde 18 Kasım’a kadar sürecek ‘LG Photo Awards’da LG marka akıllı telefonlar ile çekilmiş birbirinden güzel fotoğraflar kıyasıya yarışacak.

18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabildiği “LG Photo Awards” kapsamında LG markalı cep telefonu ile çekilen fotoğrafların, “lgphotoawards.com” internet sitesi üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, belirlenen kategorilerden birine dahil edilerek gönderilmesi yeterli.

Doğa, İnsan, Lifestyle, Yemek, Çocuklar, Gezi ve Diğer olarak sınıflandırılan kategorilerde çekilen fotoğraflar, aralarında İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) üyelerinin de bulunduğu 7 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren tüm yarışmacılar birbirinden güzel ödüllerle, “LG PHOTO AWARDS” sertifikası almaya hak kazanacak.

Her kullanıcının en fazla 10 fotoğraf ile katılabildiği LG Photo Awards’da her fotoğraf, belirlenen kategorilerden sadece birine dahil edilebilecek. Yarışacak fotoğrafların orijinal boyutunda ve genişlik ya da yüksekliği 1000 pikselden daha düşük olmaması gerekiyor. Fotoğrafın orijinalini değiştirecek tarzda işlemlerin yapıldığı fotoğrafların değerlendirilmeyeceği yarışmada, mobil yazılımlar aracılığı ile ışıklandırma, kontrast, kesme gibi basit ayarlamaların yapılması ise kabul edilecek.

Yarışma sonuçları 02 Aralık 2016 tarihinde LG Photo Awards internet sitesi üzerinden açıklanacak.

https://lgphotoawards.com/