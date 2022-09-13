LG OLED evo, 17.Contemporary Istanbul’un Partneri Oldu







LG OLED evo’nun partneri olduğu Contemporary İstanbul’un 17. edisyonu, 17 - 18 Eylül ön izleme ve 19 - 22 Eylül tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programıyla Haliç’te yer alan Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. 558 sanatçının 1.476 eserine ev sahipliği yapacak olan fuar süresince LG OLED ART deneyim alanında Koreli ünlü sanatçı Kim Whanki'nin Universe eserinin NFT versiyonu gösterilecek. LG’nin kendinden aydınlatmalı benzersiz OLED piksel teknolojisinin sunduğu kusursuz renklerle Contemporary İstanbul ziyaretçileri, dijital sanat eserlerlerini LG OLED evo ekranlarda en üst kalitede deneyimleyebilecekler. LG OLED evo’nun partneri olduğu Contemporary İstanbul’un 17. edisyonu, 17 - 18 Eylül ön izleme ve 19 - 22 Eylül tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programıyla Haliç’te yer alan Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. 558 sanatçının 1.476 eserine ev sahipliği yapacak olan fuar süresince LG OLED ART deneyim alanında Koreli ünlü sanatçı Kim Whanki'nin Universe eserinin NFT versiyonu gösterilecek. LG’nin kendinden aydınlatmalı benzersiz OLED piksel teknolojisinin sunduğu kusursuz renklerle Contemporary İstanbul ziyaretçileri, dijital sanat eserlerlerini LG OLED evo ekranlarda en üst kalitede deneyimleyebilecekler.

Güney Kore’nin En Pahalı Eseri NFT Olarak Sergilenecek

17.Contemporary Istanbul’da LG OLED ART deneyim alanında sergilenecek video eser, Kore’de soyut resmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Kim Whanki’nin 1970'lerde New York'ta tamamladığı “5-IV-71#200 Universe” adlı eserinin temel alınarak üretildiği ilk NFT çalışma olma özelliğini taşıyor. Yaşamı boyunca 3.000'e yakın eser üreten Kim Whanki, çalışmalarında Doğu'nun geleneksel sanat ruhununu Batı üslubuyla modernize ederken soyutlama yönetimini odak noktası olarak belirlemişti. Universe, Whanki'nin eserleri arasında doğanın lirizmini ve engin kozmik uzayın gizemini derinden hissetmek için iki genişlikte yapılmış tek başyapıt olarak tanımlanıyor.

Orijinal eser, Kasım 2019'da Hong Kong'daki Christie's Evening Sale etkinliğinde yaklaşık 11 milyon dolara satılmış ve Kore sanat tarihinde 10 milyon doları aşan ilk eser olarak kayıtlara geçmişti. Whanki Vakfı'nın izniyle üretilen NFT versiyonunda ekranı bir girdap şeklinde dolduran yaklaşık 100.000 nokta, dijital çalışma aracılığıyla dönme ekseni etrafında yavaşça hareket ederek, orijinal sanat eserinin renkli spektrumunu ve sonsuz derinliğini daha gerçekçi bir şekilde ve Kim Whanki'nin tam ölçekli çalışmasına özgü yüce güzelliği sunuyor.