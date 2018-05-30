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LG V30+ dayanıklılığını kanıtladı!
LG Electroncs (LG)’nin ince, hafif yapısı ve zarif tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefonu LG V30+, güç ve dayanıklılığından da ödün vermiyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın MIL-STD 810G Transit Drop Testin 14 kategorisini başarıyla geçen akıllı telefon, tasarımı ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra sağlamlığı ve zorlu koşullardaki performansıyla da göz dolduruyor.
MIL-STD 810G Transit Drop Testinde yüksek ve düşük sıcaklıklar, kum, toz, yağmur, nem, sis, düşük basınç, güneş ışığı gibi çeşitli ortamlarda test edilen LG V30+ bütün zorlu aşamalardan başarıyla çıkmayı başardı. Testin sonuçlarına göre zorlu ortamlarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmayan LG V30+, buna ek olarak IP68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.
H-Beam kasa, Gorilla Glass 5 kırılmaz cam…
İnce, hafif ve minimal tasarımına karşın oldukça dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahip olan V30+, bu özelliğini H-Beam yapısına borçlu. Modern inşaatlarda kullanılan H şekilli metal kirişlerden esinlenerek oluşturulmuş H-Beam kasa mimarisi kullanılan telefonda çok daha sağlam bir gövde bulunuyor. LG V30+’ın önündeayrıca Corning’in en gelişmiş kırılmaz camı Gorilla Glass 5 bulunuyor.
LG V30+ kazandırıyor!
LG Türkiye V30+ özelinde bir yarışma başlatıyor. 23 Mayıs - 24 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yarışma kapsamında kazanan 1 kişi LG V30+’ın sahibi olacak.
www.v30kazandiriyor.com sayfası üzerinden gerçekleştirilecek yarışma kapsamında katılımcılardan LG V30+’ın en beğendikleri özelliği sayfa üzerinden seçmeleri sonrasında da #favorimV30+ etiketiyle Facebook üzerinden paylaşmaları bekleniyor.
Yılbaşında Türkiye pazarına giren LG V30+’a çok yakında yeni yazılımsal yeniliklerin de eklenmesi bekleniyor.
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-v30-dayanklln-kantlad.html isCopied
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