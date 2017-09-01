LG V30, ÜST DÜZEY SİNEMATOGRAFİK YETENEKLERİYLE YENİ SINIRLARI BELİRLİYOR

LG Electronics (LG), şirketin V serisi akıllı telefonlarının en son ve sabırsızlıkla beklenen üyesi LG V30’u duyurdu. LG V30, V serisi telefonların gücünü geliştirerek tamamen yeni bir mobil deneyim sağlarken en uygun multimedya özelliklerini de sunuyor. Yeni V30 birçok kolay ve işe yarar özelliğe sahip: Çiftli kamerada sektördeki ilk F1.6 diyafram açıklığı ve Crystal Clear Lens, herkesin film kalitesinde videolar yapabileceği Cine Video modu, ince ve hafif minimal tasarıma sahip OLED FullVision ekran, gelişmiş Hi-Fi Quad DAC ile üst düzey ses, B&O PLAY ile ses ayarı, Google Asistan ve Ses Tanıma. V30 üst sınıf akıllı telefonların evrimine yeni bir standart getiriyor.

F1.6 Crystal Clear Lens ve Cine Video ile Profesyoneller Gibi Video Çekin

LG V30 sahip olduğu güçlü video becerileriyle kendisini akıllı telefon sinemacılığında lider yapıyor. Çiftli kamerası çok daha parlak ve canlı renkler için cam bir lense sahip olan sektördeki ilk F1.6 kamera ile destekleniyor. Cine Video modu kullanıcıların herhangi bir videografi eğitimine gerek duymadan V30 ile film gibi videolar çekmesine imkan veriyor. V30’un arkasındaki ana kameranın F1.6 diyafram açıklığı daha aydınlık ve daha dinamik çekimler için içeriye daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Plastik lenslerden çok daha doğru ve temiz görüntüler sağlayan Crystal Clear Lens’e sahip olan V30, akıllı telefonlar arasında fotoğraf çekme becerisi en çok olan cihaz. V30’un çiftli kamerasındaki ikinci lensin iyileştirilmiş 13MP geniş açılı lensi, V20’den 3’te 2 oranında daha az kenar bozulumuna sebep oluyor.

LG’nin yeni Cine Video modu, güçlü Cine Effect ve Point Zoom özellikleriyle herkesin bir profesyonel gibi video çekmesine imkan veriyor. Kullanıcılar artık bir akıllı telefonla birçok farklı film türünün sinematik tonlarıyla geliştirilmiş yüksek kaliteli videolar çekebilecek. Geleneksel kameralar sadece çerçevenin ortasına yakınlaşmaya imkan verirken LG’nin sektörde bir ilk olan Point Zoom’u Zoom Slider ile çerçevedeki yeri ne olursa olsun herhangi bir şeye sorunsuzca yakınlaşabilecek gelişmiş yazılım algoritmaları kullanıyor. Cine Effect, sahip olduğu 15 ayar ile romantik komediden, gişe rekorları kıran filmlere, polisiye, korku ve klasik filmler gibi birçok türde filmin atmosferini yansıtan benzersiz videolar çekme şansı veriyor.

LG V30’un desteklediği LG-Cine Log, video çekerken çok daha geniş yaratıcılık esnekliğine izin veriyor. LG-Cine Log ile video dosyaları, yüksek dinamik aralığı ve renk skalası sayesinde çok daha doğru görüntü detaylarını saklayabiliyor. LG-Cine Log ayrıca kullanıcının çekim sonrasında istediği bakışı yansıtmada maksimum esneklik için video çekerken log gama eğrisi kullanmasına imkan veriyor.

Yeni V30 ile fotoğraf çekmek ise çok daha ilerlemiş durumda. Kameranın Manüel Modu, Graphy ile yepyeni bir beceri seviyesine çıkıyor. Herhangi bir fotoğraf meraklısı, Graphy ile sadece görüntüyü seçip deklanşöre basarak kaliteli fotoğraflar üretebiliyor. Kullanıcılar Manüel Mod ile Graphy’nin sitesinden ya da mobil uygulamasından profesyonel görüntüler seçebiliyor ve bunlara beyaz ayarı, deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ISO gibi daha önceden belirlenmiş ayarları uygulayabiliyorlar.

Derli Toplu Bir Gövdede İnce, Hafif Tasarım ve OLED FullVision Ekran

LG V30, derli toplu, ince ve hafif bir gövdedeki OLED FullVision ekranın gücü üzerinde inşa ediliyor. V30, büyük 6-inçlik 18:9 OLED FullVision ekranına rağmen V20’den 8 mm daha kısa ve 3 mm daha ince olarak hem daha sağlam hem de daha güvenli bir tutuş sağlıyor. V30, sadece 7.3 mm’lik kalınlığı ve 158 g’lık ağırlığıyla 6 inç ve üstü kategorideki akıllı telefonlar arasında da en hafifi. Ön ve arkasını kaplayan kırılmaz cam, tüm kenarları boyunca kıvrılarak düz ve bütünleşmiş bir görüntü ve his veriyor.

Gelişmiş çiftli kamera modülü 16MP standart açılı kamera ve 13MP geniş açılı kameraya sahip olmasına rağmen V20’nin modülünden daha ufak, böylece de V30’un arkadan neredeyse dümdüz görünmesine neden oluyor. En düzgün ve keskin görüntü elde edebilmek için ana standart açılı kamera Optical Image Stabilization (Optik Görüntü Dengelemesi - OIS), Electronic Image Stabilization (Elektronik Görüntü Dengelemesi - EIS) ve Laser Detection Auto Focus (Lazerle Tespit Eden Otomatik Odaklanma) ve Phase Detection Auto Focus’u (Görüntü Evresini Tespit Eden Otomatik Odaklanma) birleştiren Hybrid Auto Focus’a sahip.

QHD+ (2880x1440) OLED FullVision ekran aksiyonla dolu bir film izlerken ya da hızlı hareketlere sahip bir oyun oynarken çok daha hızlı tepki süresini ve minimal ardıl görüntü sunuyor. V30 bu hızlı tepki süresinin ve Google’ın yüksek kaliteli mobil VR (Sanal Gerçeklik) platformu olan Daydream’i destekleyen güçlü Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobil Platform tarafından sağlanan olağanüstü grafiklerin tüm avantajlarından faydalanıyor. Kullanıcılar Daydream’le yeni dünyalar keşfedebilir, kişisel VR sinemalarının içinde kaybolabilir ve oyun oynarken kendilerini aksiyonun ortasında bulabilirler.

Hi-Fi Quad DAC Destekli Kişiselleştirilmiş Üstün Ses

LG, V30’u gerçek ve üstün akustik deneyimi sağlayacak dünyanın en iyi bilinen ses markası B&O PLAY’in ses mühendislerinin geliştirdiği ses düzenlemesine sahip Hi-Fi Quad DAC ve üst düzey müzik dinleme deneyimi için özel olarak düzenlenmiş B&O PLAY kulaklıklarıyla birlikte sunuyor. 1 Dijital filtreler kullanıcıların seçebileceği üç filtreyle müziğin dürtü yanıtının önce ve sonrasındaki çalma seslerini ayarlamalarına imkan veriyor. Dört adet önceden programlanmış ayar profesyonel kulaklıklarda bulunan ses kalitesini üretmek için ses frekanslarını ve desibel derecelerini karıştırıp eşleştiriyor.

V30, MQA (Master Quality Authenticated) teknolojisini destekleyen ilk dünya çapında akıllı telefon olarak orijinal stüdyo kaydını alıyor ve yüksek çözünürlüklü sesin çalınmasını kolaylaştıran daha küçük boyutlu bir dosyaya dönüştürüyor. V30’un kayıt yeteneği de iyileştirildi. Mikrofon işlevi gören ahize, ince notalardan gürültülü davullara kadar geniş bir ses skalasını yakalayabiliyor.

Google Asistan ve Ses Tanımayla Donatıldı

LG V30’daki Google Asistan telefona özel benzersiz yetkinliklere sahip. “OK Google, romantik bir Cine Video çek” demenizle Cine Video, Romantik ayarıyla aktif hale geliyor. “OK Google, geniş açılı bir selfie çek” dediğinizde de ön yüzdeki kamera geniş açılı mod ile aktif hale geliyor. V30’daki Google Asistan, kullanıcıların çok yüksek sesli ortamlarda bile “OK Google” ses komutunu kullanarak gelişmiş sinyal işlemenin avantajlarından faydalanmasını sağlıyor. Ek olarak V30, Google Home kullanarak çamaşır makinesi, kurutucu, buzdolabı, hava temizleyici, fırın, klima ve robot elektrik süpürgesi gibi LG cihazlarını seçerek Google Asistan ile uyumlu hale de getirilebiliyor. Kullanıcıların “OK Google, çamaşırları yıkamak için LG’yle konuş” demesi çamaşırın yıkanmaya başlamasına yetiyor.

Daha önceki V serisi akıllı telefonlarda bulunan İkinci Ekran’ın kullanım kolaylığı yeni Always-on Display (AOD) özelliğine ve Floating Bar’a dönüştü. Ekran kapalıyken AOD, İkinci Ekran’ın bir eklentisi gibi çalışarak ekranı açmadan Quick Tools ve Music Player’a erişimi sağlıyor. İsteğe bağlı yarı saydam Floating Bar dört uygulamaya kadar kişiselleştirilebiliyor ve en çok kullanılan uygulamalara kolay erişim için ekranın üzerinde herhangi bir yere çekilebiliyor.

LG V30’un sahip olduğu dört seçenek güvenliği hiç olmadığı kadar geliştiriyor. V30, Yüz Tanıma’yla telefonun ekranı kapalıyken bile ön kamerayı kullanarak ve hiçbir düğmeye basmadan anında açılabiliyor. Ses Tanıma, kullanıcının sesinin kombinasyonlarını ve kullanıcı tarafından tanımlanmış parolaları (3 ile 5 hece en ideali) kullanarak V30’un kilidini açabiliyor. Güvenilir Parmak İzi Sensörü, hızlı ve doğru güvenlik için telefonun arkasında. Tıklama Kodu da V30’u açmak için ekran üzerinde bir desen çizdiriyor.

LG’nin Üst Düzey Telefonlarının Mirası Sağlamlık ve Güvenlik

V30 ince ve hafif tasarımıyla güvenliği sağlamlıkla birleştiriyor. V30’un sağlamlığını geliştiren ve dayanıklılığını artıran tasarım özelliklerinden biri de kenarları metal bir çerçeve ile entegre eden ve modern binalarda bulunan bir inşaat tekniği olan H-Beam yapısı. Telefon ayrıca hem önde hem de arkada Corning’in en gelişmiş kırılmaz camı olan Gorilla Glass 5’e sahip. V30, ABD Savunma Bakanlığı’nın sağlamlık konusundaki beklentilerini de karşılıyor. MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisini geçerek askeri operasyonlar için yeterliliğini de kanıtladı.

LG, V30’da ısının hızlıca dağılması için aşırı sıcak ve soğutma uyguladı. V30, IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor. Telefon, tozdan mükemmel biçimde korunuyor ve 30 dakikaya kadar hiçbir fonksiyonu etkilenmeden 1.5 metre derinlikte suda kalabiliyor. V30, Quick Charge 3.0 ile tamamen boşalmışken 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Ayrıca V30 kullanım kolaylığının son noktası olarak kablosuz da şarj edilebiliyor.

V serisinin her zaman yüksek kaliteli içerik yaratımına katkı yapacak yeni pratik mobil teknolojileri ortaya koyduğunu ve V30’un da köklerine ihanet etmediğini belirten LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho, “F1.6 Crystal Clear Lensli Kamerası ve Cine Video modu ile LG V30, profesyonel seviyede karmaşa olmadan profesyonel görünümlü içerik yaratmaya yardımcı olmak için tasarlandı.” dedi.

Telefonu satın alanlar, V30 Game Collection promosyonu ile Google Play’de tüm içeriğiyle birlikte 100 dolara kadar mal olabilecek WRKSHP tarafından geliştirilmiş bir ritim tutma oyunu olan Beat Fever’a ücretsiz sahip olacaklar. Oyunlar telefonun üç boyutlu OLED FullVision ekranının ve yüksek kaliteli ses yetkinliğinin tüm avantajlarından faydalanıyor.

V30, 21 Eylül’den itibaren Güney Kore’de sonrasında da Kuzey Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’daki kilit pazarlarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. 64GB ROM V30 dört şık renge sahip olacak: Aurora Siyahı, Bulut Grisi, Fas Mavisi ve Lavanta Moru.2 128GB depolama alanına sahip LG V30+ ise seçili pazarlarda satışa sunulacak.

IFA 2017 ziyaretçileri Messe Berlin’deki 18 numaralı salondaki LG standında V30’u deneyimleyebilecekler.

Kilit Özellikler: 3

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Ekran: 6.0 inç 18:9 QuadHD+ OLED FullVision Ekran (2880 x 1440 / 538ppi)

Hafıza:

o V30: 4GB LPDDR4xRAM / 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

o V30+: 4GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

o Arka Çiftli: 16MP Standart Açı (F1.6 / 71°) / 13MP Geniş Açı (F1.9/ 120°)

o Ön: 5MP Geniş Açı (F2.2 / 120°)

Pil: 3,300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Boyut: 151.7 x 75.4 x 7.3mm

Ağırlık: 158g

Ağ: LTE-A 4 Band CA

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renkler: Aurora Siyahı / Bulut Grisi / Fas Mavisi / Lavanta Moru

Diğer Özellikler: IP68 Su ve Toz Geçirmezlik / MIL-STD 810G Uyumlu / Crystal Clear Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / HDR10 / Daydream / Google Asistan / UX 6.0+ / Ses Tanıma / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Teknolojisi / Kablosuz Şarj

1 Sadece belli pazarlarda.

2 Tüm renkler her pazarda bulunamayabilir.

3 Özellikler belli pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated’ın ticari markaları olarak ABD ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. Quick Charge, Qualcomm Incorporated’ın ticari markasıdır.

Qualcomm Snapdragon ve Qualcomm Quick Charge, Qualcomm Technologies, Inc.’in ürünleridir.