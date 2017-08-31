LG’nin akıllı ekosistemi artık Amazon Alexa ve Google Asistan platformları ile uyumlu

LG Electronics (LG), mümkün olduğunca çok akıllı platform ve hizmetle birlikte çalışacak şekilde akıllı ev iş ortaklığı stratejisini geliştirmek için ciddiyetle çalışmaya devam ediyor. LG, Açık İş Ortaklığı, Açık Platform ve Açık Bağlanabilirlik stratejisine paralel olarak sadece akıllı ev aletleri değil karşılayan, temizleyen ve çimleri biçen robotların da olduğu akıllı bir ürün ailesine sahip olan ekosistemini istikrarlı bir şekilde inşa ediyor. Bu ekosistemin ürünleri 1 – 6 Eylül tarihleri arasında Berlin’deki IFA 2017’de meraklılarına sunulacak.

LG, 2017’deki tüm cihazlarına Wi-Fi ekleyerek tüketicilerin bağlanma ve etkileşime geçmelerini kolaylaştırıyor. LG’nin kendi webOS akıllı platformunun desteklediği Akıllı InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, Amazon Alexa sesli hizmetinin sağladığı tüm özelliklerle yüzde 100 uyumluluk gösteriyor. Alexa sahip olduğu 15.000’den fazla beceriyle binlerce akıllı ev cihazını kontrol edebiliyor, müzik çalabiliyor, araba hizmetleri ayarlayabiliyor, ajandayı düzenleyebiliyor ve daha birçok şeyi yapabiliyor.

2017 için bir diğer yenilikse Google Asistan’ın Google Home, uygun bir Android telefon ya da iPhone kullanan tüm LG akıllı ev cihazlarıyla uyumlu olması böylece tüketiciler hiçbir şeye ellerini sürmeden bağlı cihazlarını kontrol edebiliyorlar. Kullanıcılar, Google Asistan kullanarak çamaşırın ne zaman biteceğini kontrol edebilecek ya da buzdolabına biraz daha fazla buz üretmesini söylemek gibi birçok şeyi yapabilecekler. Google Home’daki Asistan, sesleri de ayırt edebildiğinden tüm aile bu özellikten yararlanabilecek.

LG Amazon Alexa ve Google Asistan’ın yanı sıra kendi akıllı ses platformu Deep ThinQ’ten de faydalanıyor. SmartThinQ dağıtım merkezi, LG’nin akıllı ev platformuna akıllı cihazlar kadar SmartThinQ alıcılarına Wi-Fi, Zigbee ve Bluetooth ile bağlanan geleneksel cihazlardan bilgi de toplayarak merkezi bir rol oynuyor. Bilgiler, LCD ekran üzerinde hatırlatma notu olarak gözükebilirken sahip olduğu hoparlörlerden anons da edilebiliyor.

LG, cana yakın Hub Robot tarafından yönetilen akıllı robotlarını ilk defa Avrupa’da Berlin’deki fuarda ortaya çıkartacak. Bir asistandan çok daha fazlası olan Hub Robot, ses tanıma teknolojisi kullanarak diğer akıllı LG cihazlarına bağlanarak ev işlerini hafif birer iş haline dönüştürüyor. Sadece sesli bir komut, robotun kurutma makinesini sıcaktan ılığa çevirmesini ya da başka bir odada klimayı açmasını sağlayabiliyor.

Hava Alanı Rehber Robotu ve Hava Alanı Temizlik Robotu, LG’nin ev dışı hizmet robotu girişiminin başladığını da gösteriyor. LG’nin kendi ses tanıma platformunu kullanan Hava Alanı Rehber Robotu, Icheon Uluslararası Hava Alanı’nda en çok konuşulan dört dil olan Korece, İngilizce, Çince ve Japonca’yı anlıyor. Robot, ziyaretçinin biniş kartını hızlıca tarayarak uçuş bilgilerinin yanı sıra gidilecek noktadaki zaman ve hava durumu hakkında bilgi de veriyor. Arkadaş canlısı robot Kore’nin en büyük hava alanında tam gün çalışarak ziyaretçileri sıcak bir şekilde karşılıyor ve geç kalan yolcuların da çok hızlı bir şekilde kapılarına ulaşmalarına yardım ediyor.

Avrupa’da ilk kez IFA’da sahneye çıkacak olan LG’nin Bahçıvan Robotu çimenleri düzgün, hatasız ve en önemlisi güvenli bir şekilde kesiyor. Hava Alanı Robotları’ndaki birçok gelişmiş alıcıya sahip olan Bahçıvan Robot devamlı bulunduğu yeri saptıyor ve ağaçlar ve çitler gibi görünür her engelin izini kaydederek kesme performansını üst düzeye çıkartıyor.

Ses tanıma teknolojisinin gelişmesinin kendi IoT ve akıllı teknolojilerini geliştirmekte önemli bir rol oynadığını belirten LG’nin Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun, “LG’nin Açık Platform felsefesine bağlı kalarak tüketicilerimiz için sektörde rakipsiz birçok fayda ve servis sağlayabiliyoruz. Bu alanda Google, Amazon ve diğer oyuncularla ilişkilerimizi güçlendirerek Dördüncü Endüstri Devrimi’nde inanılmaz bir ilerleme kaydettik.” dedi.

LG, 1 Eylül’de başlayacak IFA’da ziyaretçileri standındaki LG akıllı cihazlarının inanılmaz dünyasına davet ediyor. Burada ziyaretçiler evlerin içerisinde akıllı aydınlatma, enerji, güvenlik ve iklimlendirme çözümleri sunan akıllı IoT cihazlarını görme şansına sahip olacaklar.