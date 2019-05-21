LG, Yapay Zekanın Gelişimini Kendi AI Çipiyle Hızlandırıyor

LG’nin Sinirsel Motora Sahip Yeni AI (Yapay Zeka) İşlemcisi Robot Elektrikli Süpürgeler, Çamaşır Makineleri ve Buzdolapları Gibi Çeşitli Ürünlerde Kullanılmak İçin Tasarlandı

LG, evlere yönelik AI (Yapay Zeka) cihazlar geliştirmeyi hızlandırma stratejisinin bir parçası olarak kendi yapay zeka çipini (AI Chip) geliştirdi. Sahip olduğu tescilli LG Sinirsel Motor, derin öğrenme algoritmalarının işlenmesini büyük ölçüde ileri taşımak için insan beyninin sinirsel ağını çok daha iyi bir şekilde taklit edebiliyor.

AI Chip, görsel zeka ile birlikte çalışarak alan, bulunduğu yer ve kullanıcıları daha iyi tanıyıp ayırt ederken ses zekası da sesleri ve ses özelliklerini çok daha kesin bir şekilde tanıyor. Ürün zekası ise ortamdaki fiziksel ve kimyasal değişimleri belirleyerek cihazın yetkinliklerini iyileştiriyor. Çip ayrıca video ve ses verisini işleyip öğrenerek kullanıcının duygularının, davranışlarının ve de durumsal şartlarının anlaşılmasını geliştirmek için kişiselleştirilmiş AI hizmetlerinin uygulanmasını mümkün kılıyor.

LG AI Chip’ten faydalanan ürünler, cihaz içi AI’ın avantajını kullanarak herhangi bir ağ bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Dahası LG’nin AI Chip’i sahip olduğu güçlü güvenlik motoru ile de kişisel verileri dışarıdan gelebilecek siber saldırılara karşı çok daha iyi koruyor. Yüksek güvenlik gerektirmeyen işleme, genel bir alanda çalışmak için tasarlanmışken yüksek güvenlik gerektiren işler ayrı bir donanım uygulamalı güvenlik alanında çalışacak şekilde düzenlenmiş.

LG’nin AI Chip’i, eşzamanlı yer tespiti ve haritalandırma (SLAM) için gelişmiş görüntü tanıma motoru gibi desteklediği ürünlerdeki tanıma performansını iyileştirmeyi amaçlıyor. Örneğin; güçlü görüntü işleme özelliği geniş açılı lenslerin neden olduğu bozulmaları düzeltiyor ve karanlık ortamlarda bile daha parlak ve daha temiz görüntü sağlıyor. LG Electronics, yeni AI Chip’i gelecekteki robot elektrik süpürgeleri, çamaşır makineleri, buzdolapları ve hatta klimalarda kullanmayı planlıyor. Ek olarak LG, yapay zeka çözümlerini diğer şirketler, üniversiteler ve araştırma laboratuvarları yoluyla çok daha geniş bir kitleye yaymayı amaçlıyor.

LG Electronics Başkanı ve CTO’su I. P. Park AI C​hip’in gelecekteki LG ürünleri için en iyi hale getirilmiş yapay zeka çözümleri sağlamak için tasarlandığını belirtiyor. “Bu da yapay zeka stratejimizin üç ana ayağı olan evrim geçirme, bağlı olma ve açıklığı daha iyi hale getirecek ve müşterilerimize daha iyi bir yaşam için geliştirilmiş deneyimler sunacak.”