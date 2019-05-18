LG’den Bildikce Kazandıran Yarısma: LG Infogram

LG’den Bildikçe Kazandıran Yarışma:

LG Infogram

LG, 31 Ekim’e kadar devam edecek bildikçe kazandıran yarışması Infogram ile TV’den klimaya, beyaz eşyadan akıllı telefona kadar onlarca hediye dağıtıyor.

LG, bildikçe kazandıran yarışma platformu “LG Infogram”ı yeniden hayata geçirdi. www.lginfogram.com web sitesi üzerinden kayıt yaptıran yarışmacılar, 31 Ekim’e kadar, spordan sanata, bilimden tarihe çeşitli kategorilerde seçecekleri soruları doğru cevapladıkça puan ve coin kazanıyor, kazandıkları puanlarla diğer katılımcılarla yarışırken, coin’leri de sanal mağazadan seçecekleri ürünleri almak için kullanabiliyorlar.

Ramazan ayının sevilen oyun kategorilerden biri olan soru-cevap yarışmalarından “LG Infogram”, hazırlanmış binlerce soru ile eğlendirirken kazandırıyor. Genel Kültür, Tarih, Sanat, Spor ve Bilim kategorilerinin yer aldığı yarışmada kullanıcılar “Çift Cevap” ve “Yarı Yarıya Cevap” opsiyonlarını da kullanabiliyorlar.

Oyuncular, LG Infogram yarışma süresinde karşılarına çıkan görevleri tamamlayıp Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşırsa ekstra coin kazanma hakkına sahip oluyor.

Infogram katılımcıları, coin’lerine göre, sanal mağazadan LG Buzdolabı, LG Bulaşık Makinesi, LG Televizyon, LG Klima, LG Akıllı Telefon, LG Speaker, gibi ürünlerle birlikte MediaMarkt ve Teknosa indirim kuponu gibi hediyelere sahip oluyorlar.

Yarışma detaylarını www.lginfogram.com sayfasını ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.