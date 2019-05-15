LG G ve Q Serisi ile İlgili Düşüncelerini Yaz

Q7 Kazan

LG, düzenlediği kampanya ile 31 Mayıs’a kadar LG G ve Q serisi ile yorumlarını

yazanlara LG Q7 kazanma şansı veriyor

LG, 31 Mayıs tarihine kadar www.lgkampanya.com adresine kayıt yaptırarak, LG G ve Q serisi kullanıcılarının akıllı telefonlarında beğendiği özellikleri en ilgi çekici şekilde anlatan kullanıcılara LG Q7 kazanma imkanı sunuyor. 31 Mayıs’a kadar yapılan LG G ve Q serisi ile ilgili yorumlar jüri tarafından değerlendirilecek. Web sitesinde yayınlanmaya hak kazanan 50 yorum sahibine sinema bileti, iki yorum sahibine de LG Q7 hediye edilecek.

LG Q7 ile Mükemmel Fotoğraf ve Ses Kalitesi

Fotoğraf meraklılarının tercih ettiği LG Q7’nin 5 MP’lik ön kamerasında, arkadaş gruplarıyla selfie çekimini kolaylaştıran, arka planın daha iyi görünmesini sağlayan 100 derecelik Süper Geniş Açı Lensi bulunuyor. LG Q7 ayrıca, sadece LG birinci sınıf akıllı telefonlarda bulunan Q lense sahip. Ses kalitesi konusunda da iddialı olan Q7 DTS:X 3D Surround Ses modeline sahip ilk orta segment telefon olan ilk telefon. LG Q7 ile kullanıcılara 3D dijital ses, 7.1 kanallı ses çıkışı sunuluyor.

Kampanya detaylarını www.lgkampanya.com sayfasını ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.