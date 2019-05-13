LG’den Ramazan Kampanyası:

Buzdolaplarında 2 Bin TL İndirim

LG, düzenlediği kampanyayla 31 Mayıs’a kadar LG InstaView buzdolabı satın alan tüketicilerine tavsiye edilen satış fiyatından 2.000 TL indirim sunuyor. Üstelik Tefal marka saklama kabı seti veya LG markalı Bluetooth Speaker da hediye ediyor.

LG, 4-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği kampanyayla, LG InstaView buzdolabı (GR-X31FTKHL) satın alan tüketicilerine tavsiye edilen satış fiyatından 2 bin TL’lik avantaj sunuyor. Ayrıca LG, InstaView alışverişlerini MediaMarkt ya da LG Brand Shop’lardan yapan kullanıcılara iki adet Tefal marka Masterseal Fresh 5’li saklama kabı seti, Teknosa’dan yapan tüketicilere ise LG PK3 Bluetooh Speaker hediye ediyor.

LG Ramazan Kampanyası kapsamında, InstaView buzdolabının yanısıra LG markalı seçili buzdolaplarında da hediye alternatifleri sunuluyor.

LG InstaView İki Tıkla İçindekileri Gösteriyor

Ön yüzündeki cam paneliyle dikkatleri çeken LG InstaView buzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisindekileri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanmasına gerek kalmıyor ve soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor. LG InstaView buzdolabı, çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş paslanmaz çelik kaplama kapısından premium LED aydınlatmasına, platinyum iç kaplamalarından Eclipse Ekranına uzanan zarif detaylarıyla mutfaklara şıklık getiriyor.

Kampanya detaylarını www.lg.com/tr sayfasını ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.