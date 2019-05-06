LG, 8 Bin Cocugu Eglendirdi

LG, 8 Bin Çocuğu Eğlendirdi

LG Türkiye, Mall of İstanbul’da düzenlediği “LG Çocuk Şenliği” kapsamında 8 bin çocuğa birbirinden farklı etkinliklerle coşkulu saatler yaşattı. LG, iki gün süren etkinlik boyunca toplam 3.750 parça hediye dağıttı.

LG Türkiye, 20 – 21 Nisan tarihlerinde, Mall of İstanbul’da düzenlediği “LG Çocuk Şenliği” ile 8 bin çocuğa renkli anılar bıraktı. İki gün boyunca LG etkinlik alanına gelen çocuklar, yüz boyamadan resim yapmaya, PC oyunlarından simülasyonlara kadar bir çok eğlenceli deneyimi LG ekibi eşliğinde yaşadı. Çocuklara, LG ekranlarında gerçek Formula deneyiminin yaşatıldığı Vesaro’nun yanı sıra, Pub G sevenlerin yine LG ekranlarında oyun keyfine doyduğu LG Çocuk Şenliği’nde Just Dance etkinliği büyük ilgi gördü.

“LG Çocuk Şenliği”nde hem çocukların, hem de büyüklerin ilgisini çekecek oyun ve son model LG ürünlerinin yanı sıra, küçükler için Survivor, yüz ve kitap boyama alanı da ziyaretçi akınına uğradı.

İki gün boyunca LG Çocuk Şenliği alanına gelen çocukları minik hediyelerle de sevindiren LG, toplam 3 bin 750 parça hediye dağıttı.