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LG’den Ödüllü Oyun: Bakterileri Kov, Ödülü Yakala

Kurumsal 04/24/2019
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LG’den Ödüllü Oyun:

Bakterileri Kov, Ödülü Yakala

 

LG, https://lgsteam.com adresinden başlattığı oyunla, LG Steam™ Çamaşır

Makinesi ile dünyayı bakterilerden temizleyerek büyük hediyeyi kazanma şansı

sunuyor

 

Hayatı Güzelleştiren Yenilikler sloganıyla kullanıcılarını üstün teknoloji özelliklerine sahip ürünler ile buluşturan LG, şimdi de kullanıcıların yaşamlarını bir oyunla renklendiriyor. LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile bakterileri yok eden oyunseverler, en yüksek puanı yakalayarak LG Steam™ Çamaşır Makinesi’ne sahip oluyorlar.

 

https://lgsteam.com adresine girerek kayıt olan ve yarışmaya başlayan kullanıcılar, LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile bakteriler dünyasına hızlı bir giriş yapıyor. Sağlığı tehdit eden tehlikelere karşı üstün özelliklerle donatılan LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile bu küçük yaratıkları gördükleri yerde yok etmeye çalışan kullanıcılar, yok ettikleri bakteri karşılığında puan kazanıp bir sonraki aşamaya geçiyorlar.

 

Dünyayı bakterilerden temizleme misyonuyla hareket eden oyunseverler arasından en yüksek puanı kazanan ise LG Steam™ Çamaşır Makinesi sahibi oluyor. LG Steam Çamaşır Makineleri, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin %99,9'unu yok ediyor. Yoğun buhar ısısının uygulanması, yıkamadan önce lekelerin veya kirin etkin bir şekilde ön arıtımını sağlıyor.

 

Türkiye’de 13 LG Çamaşır Makinesinde “Steam™” Özelliği Bulunuyor.

 

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