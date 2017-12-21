LG, Yeni İklimlendirme Çözümleriyle Yaşam Kalitesini Artırmaya Odaklanıyor

LG Electronics (LG), önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2018’de ev kullanımına yönelik, yeni akıllı iklimlendirme çözümlerini, katılımcıların ve tüketicilerin beğenisine sunacak. LG PuriCare hava temizleyici, üstün ince toz filtresiyle öne çıkarken, ses tanıma ve DeepThinQ teknolojileriyle donatılan DUALCOOL Stand Inverter klima, hava temizliğini bir üst seviyeye taşıyarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıyor.

PuriCare ile “ince toz” sorun olmaktan çıkıyor

Son dönemde yapılan araştırmalar, kapalı alanlarda bulunan polen ve tozun, mekan fark etmeksizin, ailelerin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkisini olduğunu ortaya koyuyor. Hassas bir hava kontrol sensörüne sahip LG PuriCare, havada bulunan ince toz miktarını düzenli olarak ölçümleyip, ince toz seviyesi rahatsız edici boyutlara ulaştığında, toz parçacıklarını otomatik olarak ortadan kaldırıyor.

Filtreleme gerektiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayan PuriCare, sahip olduğu silindirik tasarımında yer alan “Total Care Filter System” özelliği ile endüstrinin en gelişmiş hava filtre teknolojisine sahip. “Clean Booster” teknolojisi ile birlikte LG PuriCare, temel olarak daha yumuşak hava akışı sağlarken, büyük odaları bile kapsayacak şekilde, 7.5 metreye kadar temiz hava üfleme kapasitesi sunuyor ve bu sayede çocuklu ve evcil hayvan sahibi aileler için ideal bir ürün haline geliyor.

Sesli komutla gelen kullanım kolaylığı

CES 2018’de LG tarafından tanıtılacak “DUALCOOL Stand Inverter Air Conditioner”, sahip olduğu ses tanıma teknolojisi ile kullanıcıların sadece tek bir komutla, bulundukları odanın ya da evin tamamının sıcaklığını kontrol edebilmelerine imkan tanıyor. “Dual Inverter Compressor” özelliği ile sağlanan enerji tasarrufu ve azaltılan gürültü seviyesine ek olarak DUALCOOL, mekansal tanımlama özelliğini kullanarak, odadaki bireylerin bulundukları konumu tespit edip, bu yöne doğru hava akışını yönlendirmek için DeepThinQ AI teknolojisinden yararlanıyor. DUALCOOL, mekanda bulunan bireylerin yerini tespit edebilmesinin yanı sıra, “Intelligent Human Movement Sensor” ile bireylerin klimaya olan yakınlıklarına göre hava akışının gücünü ayarlayabiliyor ve ev sakinlerinin günlük davranış modellerini tespit edip, optimum seviyede saat bazlı sıcaklık ayarlaması yapabiliyor.

“LG'nin akıllı ev aletleri, kullanıcıya daha konforlu bir yaşam ortamı yaratma gereksinimlerini tespit etme konusunda endüstriye öncülük ediyor.” açıklamasını yapan LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Song Dae-hyun, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yapay zeka, satranç oynamaktan çok daha fazlasını yapabilecek düzeye ulaştı ve LG, tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak için bu teknolojiyi kullanma konusunda oldukça kararlı bir tutum sergiliyor.”

CES 2018 ziyaretçileri, 9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki Central Hall 11100 no'lu standında LG'nin akıllı iklimlendirme çözümleri ürünlerini deneyimleyebilirler.