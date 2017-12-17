LG, akıllı mutfakların geleceğini CES 2019'da

gözler önüne serecek!

LG, birbirleriyle iletişim kurabilen cihazları ve geliştirdiği ortaklıklarla, evde yemek

pişirmeyi çok kolay ve keyifli hale getiriyor.

LG Electronics (LG), en yeni cihazları tasarımla buluşturan akıllı mutfak teknolojileri geliştirmenin yanı sıra, başlattığı ortaklıklarla da mutfaklarda yeni bir devri başlatıyor. Attığı adımlarla mutfakta geçirilecek zamanı çok daha kolay ve keyifli bir hale getiren LG, CES 2019'da akıllı mutfak alanındaki gelişmelerini katılımcılarla paylaşacak.

LG, yemek tarifleriyle akıllı cihazları birleştirerek herkesi harika yemek pişirmeye teşvik eden Drop Kitchen OS platformunun geliştiricisi Drop ile bir iş birliği başlattı. Daha kaliteli bir mutfak deneyimi yaratmak için başlatılan ortaklık kapsamında LG’nin fırın gibi akıllı cihazları, Innit ve SideChef akıllı tarif uygulamalarıyla bağlantı kurabilerek, hatta burada yer alan tarifleri kolayca hazırlayabilecek. Birbirinden farklı tarifleri mutfaktaki cihazlarla birleştiren iş birliği, minimum emek ile birbirinden lezzetli yemeklerin ortaya çıkmasını sağlayacak.

LG, akıllı yemek tariflerine kolayca bağlanabilmek için LG XBOOM AI ThinQ WK9 akıllı ekranı da mutfak ailesine dahil ediyor. Yapay zeka bağlantılı güçlü hoparlör ve Google Asistan destekli XBOOM AI ThinQ WK9’un 8 inçlik dokunmatik ekranı, Innit'ten kişiselleştirilmiş binlerce akıllı yemek tarifini kullanıcıya sunarak evde yemek pişirmeyi son derece kolay hale getiriyor.

LG akıllı mutfak kullanıcıları, buzdolabının gömülü ekranlarından tariflere bakarken yapmak istedikleri yemeği seçebilecek. Doğru yemeğin seçilmesiyle tarif, yemeğe uygun sıcaklığın otomatik olarak belirlenmesi için fırına yönlendirilecek. Yemek pişirildikten sonra LG fırınındaki EasyClean özelliği, fırına sıçramış olabilecek yiyecek kalıntılarını temizleyecek. Son olarak, QuadWash bulaşık makinesi tarifte kullanılan mutfak gereçlerinin lekesiz temizliğini garantilemek için en uygun ayarda çalışacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme Bölüm Başkanı Song Dae-hyun, “Akıllı mutfak ailemize katılan ortaklıklar sayesinde, kullanıcılarımızın hayalini kurduğu mutfakları hayata geçirebileceğiz. LG olarak bizim vizyonumuz, ailelerin dışarıda yemek yemeden veya sipariş vermeden, evlerinde sağlıklı yiyecekleri kolay ve eğlenceli bir şekilde hazırlayabilecekleri stressiz ve davetkar mutfak ortamını yaratmak.” dedi.

CES 2019 ziyaretçileri, LG'nin akıllı mutfak çözümlerini, 8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi'nde 11100 numaralı stantta deneyimleyebilecek.