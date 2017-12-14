LG Türkiye, Therma V ailesinin en yeni üyesini iş ortaklarına tanıttı

LG’nin 3. nesil AWHP ürünü olan Therma V ısı pompasının Türkiye tanıtım toplantısına 100’e yakın iş ortağı katıldı. LG Electronics Türkiye Klima ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James Park’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte, LG Electronics Türkiye Ticari Klimalar Satış Müdürü Vedat Şahin ısı pompası pazarına dair analiz ve beklentileri iş ortaklarıyla paylaşırken, LG Electronics Türkiye Ticari Klima Teknik Destek Müdürü Süleyman Çavuşoğlu da yeni ürüne özel detaylı ve karşılaştırmalı teknik bilgileri aktardı.

LG Electronics Türkiye Klima ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James Park gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şunları söyledi: “LG Electronics olarak son kullanıcı ya da kurumsal alan fark etmeksizin, iklimlendirme çözümlerimizle hem enerji tasarrufunu ön plana çıkarıyoruz hem de yüksek performansı hedefliyoruz. Sektördeki en yeni cihaz olan LG Therma V ısı pompası ile özellikle Türkiye’de rekabet yeteneğimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz. Bunu mümkün kılan iş ortaklarımız ile böyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten çok mutluyuz.”

LG Therma V, 5 farklı kapasite seçeneği sunuyor

Isı pompaları hava, su ve toprak gibi doğal ortamlardaki ısıyı kullanarak çalışırken, doğadaki enerjiyi çok az enerji harcayarak bina içine ısı olarak taşıyan bir sisteme sahip. LG’nin 3. nesil ısı pompası Therma V, inverter teknolojisiyle ısıtma sisteminde ve sıcak tedariğinde en iyi çözümleri sunmanın yanı sıra dış ortamdaki enerjiyi absorbe ederek kazanlı sistemlere göre 4 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. LG Therma V kullanıcılara, 7 kW, 9 kW, 12 kW, 14 kW ve 16 kW olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği sunuyor. Bu model için yeni geliştirilen kumanda sayesinde kullanıcılar, ısı pompalarını daha tasarruflu kullanabiliyor.