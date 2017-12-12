LG’den G6 ve Q6 kullanıcılarına yılbaşı sürprizi

Turkcell ve Türk Telekom mağazalarından, 12 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında LG Q6 satın alan kullanıcılar, www.q6kazandiriyor.com sitesine aldıkları ürünle ilgili IMEI ve fatura bilgilerini kayıt yaptırmaları halinde stoklarla sınırlı olmak üzere LG’den hediye kutusu kazanma şansı yakalayacak.

Hediye kutusundaki sürprizler seni bekliyor

Türkcell ve Türk Telekom mağazalarından LG Q6 satın alan, www.q6kazandiriyor.com sitesindeki istenen bilgileri dolduran ilk 50 kişi B&O kulak içi kulaklık, sonraki 50 kişi LG Power Bank ve ilk 100 kişiden sonra başvuran kullanıcılar ise Hi-Fi Modül kazanma şansı yakalayacak. Aldıkları ürünün IMEI ve fatura bilgilerini www.q6kazandiriyor.comsitesine kayıt yaptıran kullanıcıların sürpriz hediyeleri adreslerine gönderilecek.

LG G6 kullanıcılarına Boyner, D&R ve Migros’tan 300 TL değerinde hediye çeki

8 – 31 Aralık tarihleri arasında operatör mağazalarından LG G6 alan tüm kullanıcılar Boyner, D&R ve Migros’tan 300 TL değerinde hediye çeki kazanacak. LG Q6 satın alanların, www.g6kazandiriyor.com sitesine aldıkları ürünün IMEI ve fatura bilgilerini kayıt yaptırmaları gerekiyor.

LG G6, suya dayanıklılığıyla dikkat çekiyor

LG G6, suya karşı 1,5 metre derinlikte bile 30 dakikaya kadar dayanıklı. LG G6’nın sağlam tasarımı sayesinde günlük kullanım sırasında gerçekleşebilecek kazayla düşmeler ve diğer zor şartlara karşı endişe etmeye de gerek kalmıyor.

LG G6, tam bir selfie ve wefie canavarı

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. LG G6, genişletilmiş 100 derecelik görüş açısına sahip 5 megapiksel ön kamerasıyla, kullanıcıların selfie çubuğuna ihtiyaç duymadan selfie ya da wefie çekebilmelerine imkan veriyor. Ayrıca, geniş açılı kamerası sayesinde kenarlardaki bozulmalar ortadan kalkıyor; çok daha doğal fotoğraflar çekilebiliyor.

LG Q6: Kendi segmentinde FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.