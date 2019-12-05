LG’den İzmir’e Geleceğin Mağazası

Teknoloji Lideri LG, Türkiye’nin en büyük LG Brand Shop’unu İzmir’de açtı. LG’nin teknoloji merkezi niteliği taşıyan mağazasında bulunan LG ThinQ Deneyim alanında, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

LG Electronics (LG), Türkiye’deki en büyük LG Brand Shop’unu İzmir Hilltown Alışveriş Merkezi’nde açarak İzmirlileri premium ürünleriyle buluşturdu. LG Türkiye Başkanı Jeff Cheh’in açılışını yaptığı 335 m2 büyüklüğündeki mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor. İzmir’de açılan Türkiye’nin en büyük LG Brand Shop’unun bir başka özelliği ise, içerisinde bulunan LG ThinQ Deneyim Alanı (LG ThinQ Experience Zone) ile tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturması.

LG ThinQ Deneyim Alanı ile Geleceğe Doğru

LG’nin İzmir Hilltown Alışveriş Merkezi’nde bulunan mağazasında yer alan LG ThinQ Deneyim Alanı’nda, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri sergileniyor. Bu ürünlerin en dikkat çekenleri arasında; kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV’ler yer alıyor.

Ev Aletleriyle Konuşmanın Yolu: LG ThinQ

Yapay zekaya sahip ürünlerini ve IoT özelliklerini tek bir vizyonda bir araya getiren LG ThinQ teknolojisi, ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor.

LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Örneğin ev sahipleri, uygulama ile çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçirebiliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika önce çalışacak şekilde programlayabiliyor. Uygulama bunlarla da sınırlı kalmıyor, buzdolabının içerisindeki tazeliğini kaybeden ürünlerle ilgili uyarı veriyor ya da akşam yemeği hazırlandıktan sonra hava temizleyiciyi harekete geçiriyor. LG ThinQ, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. LG’nin ThinQ platformu, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. Örneğin; çamaşır makinesinin içinin iyice Temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyor.

Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, 2019 model LG OLED ve Nanocell TV’lerin ses komutu ile kontrol edilebilmesini sağlıyor. LG ThinQ ayrıca, her TV'nin kullanıcısının istek ve tercihlerine göre dinlemesini, düşünmesini, cevaplamasını ve gelişmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, bir TV’den ötesine sahip oluyor.

Tüm Yenilikler Türkiye’nin En Büyük LG Brand Shop’unda

Teknoloji merkezi niteliği taşıyan ve Bilsev Grup işbirliği ile açılan İzmir’deki LG Brand Shop, akıllı geleceğin örneği ürünleri bir arada sunuyor. Haftanın 7 günü 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet verecek LG Brand Shop, tüm tüketicileri LG ThinQ Deneyim platformu ile geleceğe taşıyor.

LG Brand Shop’la ilgili bilgi veren LG Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Ergün Altay “LG Türkiye olarak ülkemizin en büyük LG Brand Shop’unu Ege’nin kalbi İzmir’de açmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bizleri İzmirli tüketicilerimizle 5. Kez Hilltown mağazamızda buluşturan Bilsev Grup’a ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Teknolojiye yön veren bir marka olan LG olarak, bu en büyük mağazamızda, tüketicilere sadece yenilikçi ürünlerimizi değil, bağlantılı bir yaşam tarzını da sunmayı hedefledik. Bu amaçla mağazamızın içerisinde oluşturduğumuz ve LG ThinQ Deneyim Alanı adını verdiğimiz alanda, tüketicilerimizi geleceğin teknoloji ile buluşturuyoruz” dedi.