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LG’nin Anneler Günü kampanyaları bitmek bilmiyor!

Kurumsal 05/16/2018
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Anneler Günü bitti ama LG Türkiye (LG), hayata anlam katan annelerin ve onların en değerlisi evlatların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Anneler Günü kapsamında bir kampanya daha başlatan LG, bu kez çocuklardan annelerine duyduğu sevgiyi göstermelerini istiyor.

 

Instagram üzerinden geçerli olacak LG Anneler Günü Kampanyasıkapsamında, annesiyle çekilmiş en güzel fotoğrafı #sevginigöster ve favori LG akıllı telefon model etiketiyle paylaşanlar 1 adet LG V30+, 1 adet LG G6 ve 2 adet LG Q6 kazanma şansı yakalayacak.

 

31 Mayıs Perşembe gününe kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, kazananlar 5 Haziran Salı günü İnstagram üzerinden mesaj yoluyla bilgilendirilecek.

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