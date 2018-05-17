LG CineBeam, projektör kullanımına yepyeni bir boyut getiriyor!

1 kg ağırlığındaki LG CineBeam PF50KA, her yere taşınabiliyor

Yalnızca 1 kg olan LG PF50KA’nın kompakt boyutu kullanıcılara istedikleri her yere götürebilme, her ortamda geniş ekranda video izleyebilme ve fotoğraf görüntüleyebilme özgürlüğü sunuyor. LG CineBeam Full HD LED Projektör‘ün portatif yapısı sayesinde ile bahçede ya da kampta, her ortamı açık hava sinemasına çevirmek ya da üstün yansıtma teknolojisi ile kapalı mekanlarda da istenilen her yeri sinema perdesine dönüştürerek sinema keyfi yaşamak mümkün oluyor.

1080p çözünürlüğe sahip ilk Full HD CineBeam projektör

Daha canlı görüntüler için 1080p çözünürlüğe sahip ilk Full HD projektör olan LG PF50KA’da 600 Lümen LED Aydınlatma Sistemi ve 100.000:1 kontrast oranı bulunuyor. LED ışık kaynağı sayesinde yaklaşık 30.000 saat kullanım ömrüne sahip olan projektör, kullanıcılara uzun ömürlü kullanım ve kalite vadediyor.

Kullanıcıların Netflix, YouTube gibi platformlardaki içeriklere ulaşmalarına olanak tanıyan LG CineBeam Full HD LED Projektör, erişim kolaylığı sunmanın ve ses kontrolünü sağlamanın yanı sıra, kullanıcı rahatlığını artırmak için standart bir HID klavye ve mause desteği de sunuyor. Kullanıcılar ayrıca LG’nin özel Smart platformu UX'i kullanarak çok çeşitli web içeriği yayınlayabiliyor.

Dahili batarya ile birlikte ek batarya şarj seçenekleri için bir USB C tipi bağlantıyı da destekleyen LG PF50KA kullanıcılara, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi oluşturmak için ekran yansıtma özelliğini kullanırken pil ömrünü artırmak için akıllı telefona, Mac'e veya PC'ye bağlanabilme imkanı da veriyor.