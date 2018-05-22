LG’nin yeni nesil klimaları küresel ısınmanın önüne geçiyor!

Havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle kusursuz klimalar geliştiren LG Electronics (LG), çevresel sorumluluk ve kalitesinden ödün vermeyen teknolojileri bir arada sunmaya devam diyor. LG, enerji ve çevre sorunlarına çözüm getiren duyarlı yaklaşımıyla hayata geçirdiği yeni nesil klimalarında çevreye verilen zararı en aza indirirken, bünyesinde barındırdığı pek çok yenilikle de kullanım kolaylığı sağlıyor.

LG’nin yeni nesil klimalarında yeşil dostu soğutucu kullanılıyor

LG, yeni nesil klimalarında çevresel yıkımı en aza indirmek adına tüm dünyada çevre dostu olarak bilenen. R32 isimli soğutucu akışkan kullanıyor. R32 ile çalışan LG klimaları en az geleneksel bir soğutucu kadar verimli çalışıyor.

Ozon tabakasına verilecek tahribat, zararlı ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşarak insan sağlığını tehdit etmesine yol açıyor. LG’nin yeni nesil klimalarında kullanılan R32 soğutucu akışkanın geleneksel klimalarda kullanılan akışkan miktarına kıyasla oldukça düşük olması küresel ısınma potansiyelinin azalmasına ve ozon tabakası incelmesinin minimal düzeye inmesine katkı sağlıyor.

Çevre dostu olmasına rağmen bu kadar yüksek performans gösteren tek soğutucu akışkan olan R32, bu yönüyle yeşil soğutucu olarak da adlandırılıyor. R32 ayrıca karışım gazı olan R410A’a göre de çok daha kolay kurulum imkanı sağlıyor.

LG klimaları, pek çok yeniliği bünyesinde barındırıyor

Çevre hassasiyetinin yanı sıra pek çok inovatif özelliğe de sahip yeni nesil LG klimalarının Dual Eco, Dual Plus ve Deluxe olmak üzere 3 modeli bulunuyor. Klimalarda bulunan Akıllı Tanıma Sistemi, kullanıcıya kurulum, sorun çözme ve diğer bilgileri akıllı telefon üzerinden rahatça kontrol etme imkanı sağlarken, kullanıcılar, klimalarda bulunan Gömülü Wi-Fi özelliği ile de klimalarını Android ya da iOS tabanlı akıllı cihazlarla kontrol edebiliyor.

Dual Inverter Kompresör ile klimalar çok daha sessiz

LG’nin yeni nesil klimalarında bulunan Dual Inverter Kompresör, geleneksel modellere göre daha hızlı bir soğutma sağlıyor. Değişken Hızlı Çift Rotary özelliği ile daha yüksek verimlilikte dönme frekansına sahip olan kompresör böylece daha hızlı soğutma özelliğine sahip oluyor. Bu özellik ile daha uzun ömürlü olan klimalar aynı zamanda geleneksel klimalara göre de çok daha sessiz çalışıyor. Dual Inverter Kompresör, titreşimi ve titreşimle oluşan ses basıncı seviyelerini azaltıyor. Titreşimdeki azalma çevreleyen boru hattında meydana gelebilecek kırıkların olasılığını da azaltıyor.

Aktif Enerji Kontrolü

LG’nin İleri Düzey Enerji Kontrolü, kompresör motorunun maksimum frekansını kontrol ederek enerji tüketim seviyesini ve soğutma kapasitesini ayarlıyor.

Enerji Görüntüleme Paneli

LG’nin Enerji Görüntüleme Paneli, kullanılan enerji miktarını takip ederek kullanıcının harcanan enerji seviyesini görmesini ve böylece fazla enerji tüketiminin önüne geçmesini sağlıyor. Kullanıcılar, uzaktan kumandadan tek tuşa basarak, iç ünitenin LCD ekranından toplam enerji kullanımını görerek enerji tüketimlerini kontrol edebiliyor.

Jet soğutma, hızlı ısıtma

LG klimalarının optimal yüksek hızlı hava akışı sağlaması ile odayı bir yandan hızla soğuturken bir yandan da soğuk havayı eşit olarak her yönde dağıtır. LG klimalarının Jet Soğutma özelliği ile klimanın nerede kurulu olduğundan bağımsız olarak odanın her köşesine soğuk hava erişen ulaşır.

4 Yönlü Salınım Hızlı Isıtma özelliği de daha kısa sürede, çok daha daha geniş alanın minimum enerji harcanarak ısınmasını sağlar.

Ayrıca büyük toz parçacıklarını yakalamak üzere tasarlanmış alanının en iyi filtrelerinden biri olan Çift Korumalı Filtre’ye sahip olan LG klimalarında İnverter Kompresörlerin de 10 yıl boyunca garantisi bulunuyor.