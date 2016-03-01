Nilipek’in yeni müzik videosu sadece LG V10 kullanılarak çekildi

LG’nin tüm hızıyla devam eden LG V10’suz Olmaz projesi kapsamında çekilen üçüncü müzik videosu yayınlandı. Nilipek’in ‘Senden Uzakta’ şarkısına çekilen müzik videosu, sadece LG V10 kullanılarak, içinde İstanbul ve Berlin’in de bulunduğu 55 farklı dış mekânda gerçekleştirildi.

‘LG V10’suz Olmaz’ projesi kapsamında sevilen müzik gruplarına, sadece LG’nin en yeni “Ultra” akıllı telefonu LG V10 kullanılarak çekilen müzik videoları, tüm müzik severlerin beğenisini topluyor. #V10suzolmaz projesinin üçüncü müzik videosu Nilipek’in Senden Uzakta adlı şarkısına çekildi. Proje kapsamında çekilen bu yepyeni klipte ise aynen ilk iki müzik videosunda olduğu gibi sadece LG V10’lar kullanıldı.

Nilipek’in ‘Senden Uzakta’ şarkısına çekilen bu klibinin en önemli özelliği ise içinde Berlin ve İstanbul’un bulunduğu 55 farklı mekânda gerçekleştirilmesi. Oldukça beğeni toplayan klip aynı zamanda LG V10’un dış mekan çekimlerindeki başarısını da ortaya koyuyor. Müzik videosunun çekimi ise altı farklı günde ve altı farklı gün ışığında gerçekleştirildi. Berlin’deki çekimlerin yine sadece LG V10 kullanarak Nilipek’in kendisi tarafından gerçekleştirilmesi ise klibin bir başka dikkat çeken ayrıntısı. Müzik videosunun kapanış sahnesi ise Caddebostan Sahili’nden dronelara bağlı olan LG V10’nun uzaklaşması ile tamamlandı.

LG Electronics’in multimedya becerileriyle göz dolduran akıllı telefonu LG V10, sahip olduğu İkinci Ekran, Kesintisiz Kayıt Manuel Video Modu, 80˚ ve 120˚ geniş açılı çift ön kamera ve hızlı paylaşma özellikleriyle kullanıcılara inanılmaz bir özgürlükle birlikte eşsiz bir multimedya deneyimi sunuyor.

Nilipek– Senden Uzakta müzik videosunu izlemek için;