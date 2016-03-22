Didem Soydan ve Mert Vidinli, LG OLED TV’nin davetlisi olarak Batman v Superman: Adaletin Şafağı Dünya galasına katıldılar!

Didem Soydan ve Mert Vidinli, LG OLED TV’nin davetlisi olarak yılın merakla beklenen filmi Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nın New York’ta yapılan Dünya galasına katıldılar. Soydan ve Vidinli, 20 Mart Pazar günü yapılan muhteşem etkinlikte dünyaca ünlü oyuncularla birlikte kırmızı halıda yürüdüler. Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot ve Amy Adams gibi dünyaca ünlü yıldızların oynadığı filmin galasına LG’nin davetlisi olarak katılan Soydan ve Vidinli, filmi ilk olarak izleyen şanslı katılımcılar arasında yer aldılar. Sosyal medya hesapları üzerinden de muhteşem galayla ilgili birçok renkli görüntü paylaştılar.

Tüm dünyayla aynı anda 25 Mart'ta vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nda Gotham City’nin kendi müthiş ve güçlü adalet savaşçısı Batman, Metropolis’in en saygın modern çağ kurtarıcısı Superman’in karşısına geçince, tüm dünya gerçekte nasıl bir kahramana ihtiyaç duyulduğu konusunda ikiye bölünür. Batman ile Superman birbiriyle savaşırken, çabucak yeni bir tehdit baş gösterir ve insanlığı hiç olmadığı kadar büyük bir tehlikeye sokar.

Zack Snyder’ın yönettiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Gal Gadot ve Oscar’lı oyuncular Jeremy Irons ve Holly Hunter yer alıyor.