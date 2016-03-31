LG OLED TV sponsorluğunda gerçekleşen Batman v Superman partisi ünlü isimleri bir araya getirdi

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Batman v Superman: Adaletin Şafağı’nın gösterime girmesi şerefine 30 Mart Çarşamba akşamı LG OLED TV sponsorluğunda düzenlenen film temalı partiye ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

Goya Karaköy’de düzenlenen partiye katılanlar arasında Didem Soydan, Umut Eker, Selin Türkmen, Ayşe Hatun Önal, Ceylan Çapa, Derya ve Ferhan Şensoy, Yasemin Erbil ve Yelda Demirören gibi sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim yer aldı.

LG OLED TV sponsorluğunda gerçekleştirilen geceye katılanlar DJ Doğuş Çabakçor’un müzikleriyle eğlenirken Batman ve Superman’e ait aksesuarlarla resim çektirdi. Gecede davetliler Batman v Superman: Adaletin Şafağı’na ait özel içerikleri de LG OLED TV’lerden deneyimleme fırsatı buldular.

Tüm dünyayla aynı anda 25 Mart'ta vizyona giren Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nda Gotham City’nin kendi müthiş ve güçlü adalet savaşçısı Batman, Metropolis’in en saygın modern çağ kurtarıcısı Superman ile beyazperdede ilk kez karşı karşıya geliyor. Film, Türkiye’de gösterime girdiği ilk hafta sonunda 513 bin 873 kişi tarafından izlenerek, yabancı filmler arasında, ‘tüm zamanlar en iyi Mart açılış rekorunu kırarken tüm dünyada ise 424.1 milyon dolar (1 milyar 187 milyon 480 bin TL) hasılat elde ederek, tüm zamanların en yüksek Süper Kahraman Filmi açılış rekorunu kırdı.