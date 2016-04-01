LG ile Batman v Superman Deneyimi İstinyePark’ta!

1-3 Nisan tarihleri arasında İstinyePark’ta gerçekleşecek olan “LG ile Batman v Superman Deneyimi” aktivitesinde ziyaretçiler kendilerini Batman ve Superman olarak deneyimleme şansı yakalayacaklar.

LG Türkiye, Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin gösterime girmesi şerefine herkesi heyecan verici bir interaktif deneyime katılmaya davet ediyor. Batman v Superman sanal gerçeklik (Augmented reality) uygulamasında katılımcılar dev LG ekranında kendilerini efsanevi süper kahramanlar Batman ve Superman olarak deneyimleyebilecekler.

1-2-3 Nisan’da 11:00-20:00 saatleri arasında İstinyePark’ta kurulan aktivite alanında katılımcılar sanal gerçeklik uygulamasının yanı sıra Batman v Superman: Adaletin Şafağı’na ait 4K içerikleri izleme, video oyunları, hedef düşürme, refleks oyunu oynama ve LG’nin OLED TV modellerini de deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Batman ve Superman ilk kez karşı karşıya!

Tüm dünyayla aynı anda 25 Mart'ta vizyona giren Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nda Gotham City’nin kendi müthiş ve güçlü adalet savaşçısı Batman, Metropolis’in en saygın modern çağ kurtarıcısı Superman ile beyazperdede ilk kez karşı karşıya geliyor. Film, Türkiye’de gösterime girdiği ilk hafta sonunda 513 bin 873 kişi tarafından izlenerek, yabancı filmler arasında, ‘tüm zamanlar en iyi Mart açılış rekorunu kırarken tüm dünyada ise 424.1 milyon dolar (1 Milyar 187 milyon 480 bin TL) hasılat elde ederek, tüm zamanların en yüksek Süper Kahraman Filmi açılış rekorunu kırdı.