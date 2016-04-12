LG, ilk modüler akıllı telefonu G5’i İstanbul’da tanıttı

LG’nin en yeni akıllı telefonu LG G5 ve Oyun Arkadaşları İstanbul’da yapılan özel bir etkinlikle tanıtıldı.

LG Electronics Türkiye, merakla beklenen akıllı telefonu LG G5’i İstanbul Ortaköy Esma Sultan’da yapılan görkemli bir etkinlikle tüm Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sundu. Yepyeni bir tasarım olan LG G5, tek parça metalden gövdesi ve kolay çıkartılabilir pil özelliğinin yanı sıra modüler tasarımı ile harika bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. LG Oyun Arkadaşları adı altında kendisine eşlik eden bir cihaz koleksiyonuyla tamamlanan LG G5, istenildiğinde dijital kamera ya da Hi-Fi oynatıcı gibi birçok cihaza dönüştürülebiliyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho şunları söyledi: “Akıllı telefon dünyasına farklı bir boyut kazandıran en yeni amiral gemimiz LG G5’i sizlerle tanıştırmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Tüm kullanıcıların LG G5 ve Oyun Arkadaşları’nın sunduğu inovatif konsepti çok beğeneceklerine ve eşsiz bir deneyim yaşayacaklarına dair inancım tam. Bu yeni inovasyonlarımız ile bir akıllı telefonun ne demek olduğunu tüketiciye farklı heyecanlar yaşatarak sunacağız.”

LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Satış Bölüm Başkanı Ufuk Gürsoy ise LG G5 ve Oyun Arkadaşlarını ayrıntılı olarak anlattığı konuşmasında şunları paylaştı: “LG G5 çok yönlü ve gelişmiş tarzının yanı sıra, tek parça metal gövdesi ve inovatif modüler tasarımı sayesinde mobil cihazlara yeni bir soluk getiriyor. LG G5 ile oyunun kurallarını değiştiren bir cihazla kullanıcılarımızın karşısına çıkıyoruz. LG G5'deki 135 derecelik geniş-açılı mercek sayesinde, değerli anları, aynen gözlerinizin gördüğü şekilde yakalayabileceksiniz. Pil tüketimini minimuma indiren Always-on ekranıyla istediğiniz anda tarih saat ve bildirimlerinizi kontrol edebileceksiniz. Ama tüm bunların ötesinde sizlere şekil değiştirebilen bir akıllı telefon sunuyoruz. LG G5 istenildiğinde dijital kamera ya da Hi-Fi müzik oynatıcıya dönüşmekle kalmıyor, LG Oyun Arkadaşları ile birlikte 360 derecelik görüntü ve resimler çekerek sanal gerçekliğe adım atmanızı da sağlıyor.”

Tamamı metal olan pürüzsüz gövde tasarımına sahip LG G5, biten pili saniyeler içinde, şarj edilmiş olanla değiştirebilmenizi sağlayan kolay çıkartılabilir bir pile sahip. Ayrıca LG G5, bir önceki nesil olan LG G4'ün sunduğu görsel deneyimi çok daha ileriye taşıyor.

LG G5'in 135 derecelik geniş açılı lensleri, çekimde daha fazla görüntü yakalamak için geniş ya da standart açılı lensler arasından seçim yapabilmenize olanak tanıyor. LG G5'te bulunan Always-on özelliği sayesinde tarih, saat ve daha fazlasını da içeren bildirimler, ana ekranı uyandırmadan sürekli açık olan ekrandan görülebiliyor. Bunlara ek olarak, 3D Arc Glass cam özelliği taşıyan 5,3 inç ekranı narin bir kavis ve pürüzsüz bir metal yüzey oluşturuyor.

Dahası, özel olarak tasarlanan gizli yalıtkan anten, eşsiz görüntüsünü bozmayacak şekilde LG G5’in tek parça metal gövdesine entegre edildi. LG tasarımcıları, LG G5’e ekledikleri Shiny Cut kenarlar ile metalik gövde tasarımını bir adım daha ileriye götürerek daha fazla kontrast ve ergonomik bir kullanım sağladılar.

LG G5, tavsiye edilen 2799TL perakende satış fiyatıyla Türk tüketicisinin beğenisine sunulacak.

LG'nin İlk Modüler Tip Akıllı Telefonu

LG'nin yenilikçi modüler tip tasarımı, G5'in bir dijital kameraya, Hi-Fi çalara ve daha fazlasına dönüşebilmesini sağlarken, geleneksel çıkartılabilir pil özelliğini, tamamı metal gövde tasarımı ile ilk kez bir araya getiriyor.

LG CAM Plus

Çok yönlü bir kamera modülü olan LG CAM Plus, telefona şarj soketinden bağlanabiliyor ve konforlu bir tutuş ile rahat bir kontrol sağlıyor. LG CAM Plus, güç, perde, kayıt, zoom, LED ekranın yanı sıra kullanıcılara ergonomik bir kullanım sunuyor. Genellikle bağımsız dijital kameralarda bulunan sezgisel otomatik odaklanma ve pozlama kilidi özelliklerine de sahip olan LG CAM Plus, LG G5'e monte edildiğinde fazladan 1,200mAh pil ömrü ekleyerek, daha fazla eğlence için daha uzun çekim süresine olanak tanıyor.

Hi-Fi Plus with B&O PLAY

B&O Play ile ortak geliştirilen yenilikçi ve taşınabilir bir Hi-Fi DAC ses çalar olan LG Hi-Fi Plus - B&O Play, yalnızca en son teknoloji ses aygıtlarında bulunan birinci sınıf ses kalitesini arayanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretildi. LG Hi-Fi Plus - B&O Play, sahip olduğu yüksek ses kalitesinin yanı sıra, sade ve şık İskandinav tasarımıyla da öne çıkıyor.

İlk olarak, LG V10’da kullanılan ‘up-sampling’ teknolojisine ek olarak, LG Hi-Fi Plus - B&O Play, 32bit 384KHz yüksek ses kalitesini de destekliyor. LG Hi-Fi Plus - B&O Play, istenildiğinde LG G5’e bağlanan bir modül olarak ya da tek başına herhangi bir PC ve akıllı telefona bağlanan harici Hi-Fi DAC olarak da kullanılabiliyor.

Çok Geniş Açılı Lens ve Gelişmiş UX

LG G5’in arka tarafında bir adet standart 78 derecelik ve bir adet de tüm akıllı telefonlar içinde en genişi olan, 135 derecelik lens olmak üzere, iki adet kamera bulunuyor. LG G5’in 135 derecelik lensi, diğer akıllı telefon kameralarından yaklaşık olarak 1,7 kere; insan gözünün sahip olduğu görüş alanından ise 15 derece daha geniş bir görüş açısı sunuyor. Kullanıcılar, bu geniş ekran lens sayesinde, nesnelerden uzaklaşmak zorunda kalmadan daha büyük manzaraları, daha uzun binaları ya da daha büyük kalabalıkları görüntüleyebiliyorlar.

LG G5, “Pop-out Picture”, “Film Effect” ve “Auto Shot” gibi güçlü bir fotoğraf efektleri koleksiyonuna sahip. “Pop-out Picture” özelliği ile standart ve geniş açı lenslerle çekilen fotoğraflar birleştirilip bir resim çerçevesi efekti yaratılabiliyor. Geliştirilmiş kamera arayüzü UX’e sahip olan “Auto Shot” özelliği ile yüz fark edildiğinde otomatik olarak kusursuz bir selfie çekilebilirken, “Film Effect” özelliği ile de bir resme dokuz farklı film emülatörü uygulanabiliyor.

Geliştirilmiş kolaylık için her zaman erişilebilir ekran

LG G5’in 5.3 inç Quad HD IPS Quantum ekranı aynı zamanda bir akıllı telefon ana ekranında ilk defa her zaman erişilebilir olma özelliğine imkan tanıyor. İlk olarak LG V10’ın ikinci ekranı olarak tanıtılan her zaman erişilebilir ekran konsepti (Always-on), LG G5 ile birlikte ana ekrana taşınarak, uyku modunda olsa bile, ana ekranda tarih ve saat kesintisiz olarak gösterebilmesi için genişletildi. Bu sayede kullanıcılar önemli bir toplantıdayken ya da elleri doluyken bile istedikleri zaman saati kontrol edebiliyorlar.

Güç tüketimini en aza indirgemek için, ekran kartı, IC memory ve güç yönetimi özelliğini yeniden tasarlayan LG, ekranın siyah ışığının yalnızca küçük bir bölgeyi aydınlatmasını sağlıyor. Bu teknoloji ile sürekli erişilebilir ekran çalışırken pilin sadece saatte yüzde 0,8 kadarını kullanıyor. Kullanıcıların her gün ortalama 150 kez saati kontrol etmek için akıllı telefon ekranlarını açtıkları göz önüne alındığında, LG G5’in her zaman erişilebilir ekranının günlük kullanımda pil tüketimine ciddi bir farklılık getireceği ise kaçınılmaz.

LG G5’in bir başka gelişmiş ekran özelliği “Daylight Mode” ise otomatik parlaklık ayarının çok daha ötesine geçerek LG G5’in ekranının dış mekânlarda çok daha rahat görülebilmesini sağlıyor. Daylight Mode ortamdaki ışık durumunu saptayarak eş zamanlı olarak ekran parlaklığını 850 nit’e kadar yükseltip düşürebiliyor. LG G5 bunu o kadar hızlı yapıyor ki daha gözleriniz ortamdaki ışık farkını anlayamadan, LG G5 hazır durumda oluyor.

LG Oyun Arkadaşları

LG, LG G5 ile akıllı telefon ekosisteminin eksenini tamamen değiştiren “LG Oyun Alanı” konseptiyle birlikte geliyor. Bu sayede LG, iş ortakları ile olan bağlarını güçlendirirken, birçok farklı yardımcı cihaz ve destekleyici programla LG Oyun Alanı konseptini genişletiyor. LG bu ekosistemin parçası olarak LG Oyun Arkadaşları adı altındaki çok sayıda yardımcı cihazı, geleneksel akıllı telefon sınırlarının çok ötesinde bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.

LG 360 VR

LG G5’e özel bir kablo aracılığıyla bağlanabilen ve LG G5 için özel olarak tasarlanmış bir sanal gerçeklik gözlüğü olan LG 360 VR, iki metre uzaktan bakılan bir 130 inç TV ekranını simüle edebiliyor. 360 VR’ın stil sahibi ve katlanabilir tasarımı sayesinde kullanıcılar sanal gerçekliğe yönelik içerikleri her zaman yanlarında taşıyarak istedikleri zaman keyfini çıkarabilecekler. LG 360 VR, 118 gramlık ağırlığıyla, içine akıllı telefonun koyulmasını gerektiren 639 ppi’lik diğer sanal gerçeklik gözlüklerinin sadece üçte biri ağırlıkta. Aynı zamanda 360 derece resimler, LG 360 CAM ile çekilen videolar ve Google Cardboard içerikleriyle de tam uyumlu olarak çalışabiliyor.

LG 360 CAM

LG 360 CAM, içerisinde iki adet 13MP’lik 200 derece genişliğinde kamera, 1,200mAh pil ve 4 GB dahili hafıza bulunan ve microSD kart ile desteklenen 360 derecelik bir kompakt kamera olarak karşımıza çıkıyor. LG 360 CAM, LG G5’e kolaylıkla bağlanarak kullanıcıların 360 derece içerikler üretmesine imkan veriyor. LG 360 CAM’ın sahip olduğu üç mikrofon ile desteklenen 2K video ve 5.1 surround kanal kaydı yapılabilme özelliği ile kullanıcılar kolaylıkla yüksek kaliteli 360 derece içerikler yaratabiliyor.

Google ile yapılan ortaklık sayesinde, 360 CAM ile çekilen görüntüler, bu yaratıcı içerikleri başkalarıyla paylaşmak için Google Street View ve YouTube360’a kolaylıkla yüklenebiliyor. Bu görüntüler aynı zamanda LG 360 VR ya da 360 derece içeriğe uygun olan diğer akıllı telefon ve aygıtlarda da görüntülenebiliyor.

LG Tone Platinum™

Üstün ses kalitesiyle Harman Kardon® Platinum derecesini almaya hak kazanan LG Tone Platinum (model HBS-1100) Bluetooth kulaklık, LG’nin Tone Plus serisinin en son üyesi. Balanced Armature tasarımı sayesinde en az bozulmayla, olağan dışı netlikte ve keskinlikte bir ses kalitesi sunuyor. Buna ek olarak aptX™ HDcodec içeren dünyanın ilk Bluetooth kulaklığı olan Tone Platinum, kayıpsız bir şekilde 24-bit ses kalitesi sunarak kablosuz kulaklıklar arasında rakip tanımıyor.

H3 by B&O Play

H3 by B&O Play ise B&O Play ile LG Hi-Fi Plus ile uyumlu çalışabilen ve yüksek ses kalitesi sunan bir kulaklık seti. Bu özel kulaklıklar ses kalitesini her şeyin üzerinde tutanlar ve özellikle de odyofiller için tasarlandı. H3 by B&O Play aynı zamanda tüm Android akıllı telefonlar ile de uyumlu.

LG Friends Manager

Sadece LG G5’te yer alan bu eşsiz özellik, LG G5 ve Arkadaşlarının birbirleriyle en basit ve zahmetsiz şekilde bağlantı kurabilmelerini sağlıyor. LG Friends Manager yakındaki LG Oyun Arkadaşlarını tespit ederek kolay ve basit bir şekilde üç adımda bağlantı kuruyor. Bu sayede cihaz eşleştirme aşamasındaki zahmeti ortadan kaldırıyor.

Daha çok performans daha çok verimlilik

LG G5 günümüzün mobil yaşam tarzında devrim yaratmak için birçok başka inovatif özellik daha sunuyor.

Qualcomm® Snapdragon™ 820 İşlemci

LG G5 güçlü olmasının yanında önemli bir enerji tasarrufu sağlayan Snapdragon 820 işlemcisiyle kullanıcılarına gelişmiş 64-bit performansının ayrıcalıklarını sunuyor. Adreno 530 grafikleri ve enerji tasarruflu Qualcomm® Hexagon DSP ve aynı zamanda Qualcomm® Spectra™ 14-bit çift görüntü sinyali işlemcisiyle (ISPs), yüksek çözünürlüklü DSLR kalitesindeki görüntüleri önemli bir enerji tasarrufuyla birlikte sunabiliyor. Snapdragon 820 işlemci aynı zamanda entegre edilmiş X12 LTE modemiyle 600 Mbps’ye kadar olan Category 12 indirme hızlarını ve 150 Mbps’ye kadar olan LTE Category 13 uydu hızlarını da destekliyor.

Bir önceki Snapdragon modeliyle karşılaştırıldığında, Qualcomm Technologies’in bugüne kadarki en gelişmiş CPU mimarisini iki katı bir performans ve enerji tasarrufuyla sunuyor. Adreno 530 grafikleri ise yüzde 40’a kadar daha hızlı grafikler ve aynı oranda enerji tasarrufu sunuyor. 4K kayıt yapmayı destekleyen ve 1080p çözünürlükten dört kat daha fazla olan videoları oynatabilen Snapdragon 820, kullanıcıların günlük çekimlerini çok daha hızlı ve detaylı bir şekilde izleyebilmelerini sağlıyor. İşlemci aynı zamanda sanal gerçeklik için de optimize edildiğinden en gerçekçi renkleri ve yüksek kaliteli pikselleri üreterek LG G5 kullanıcılarının üstün bir sanal gerçeklik tecrübesi yaşamalarını sağlıyor.

aptX™ HD: 24-bit Hi-Fi Kablosuz Ses

LG G5 içerdiği aptX HD kodek sayesinde Bluetooth üzerinden gelişmiş 24-bit ses kalitesini destekleyerek, kullanıcılara zengin ve temiz bir ses kalitesini kayıpsız şekilde sunuyor. LG Tone Platinum ile eşleştiğinde ise kullanıcılar orijinale en yakın üstün Hi-Fi ses kalitesini tecrübe edebiliyorlar.

Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

LG G5’in sunduğu Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 teknolojisi şarj işlemini inanılmaz seviyede hızlandırıyor. Sahip olduğu akıllı algoritma sayesinde Quick Charge™ 3.0 bir önceki jenerasyona göre yüzde 27 daha hızlı ve yüzde 45 daha etkili.

Low Power Location Estimation (LPLE) Technology

Low Power Location Estimation (LPLE) Teknolojisi, konum bazlı uygulamaların güç tüketiminde yüzde 49,1’lik enerji tasarrufu sağlayarak LG G5’in eşsiz bir pil ömrüne sahip olmasını sağlıyor.

Teknik Özellikler:*

●İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 820 Processor

●Ekran: 5.3-inç Quad HD IPS Quantum Ekran (2560 x 1440 / 554ppi)

●Hafıza ve depolama: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS ROM / microSD (2TB’a kadar)

●Kamera: Arka: Standard 16MP, Geniş 8MP / Ön: 8MP

●Batarya: 2,800mAh (çıkarılabilir)

●İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

●Boyular: 149.4 x 73.9 x 7.7~8.6mm

●Ağırlık: 159g

●Ağ: LTE / 3G / 2G

●Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Type-C 2.0 (3.0 uyumlu) / NFC / Bluetooth

4.2

●Renk Seçenekleri: Gümüş / Titan / Altın