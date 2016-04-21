LG Electronics Türkiye, sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladığı yeni reklam filminde, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücüleri uyarıyor. Oluşabilecek trafik kazalarına dikkat çeken LG Electronics Türkiye, etkileyici bir reklam filmiyle daha güvenli bir trafik için çağrıda bulunuyor.

Akıllı telefonlar, sahip oldukları eşsiz teknoloji ve birçok eğlenceli özellikle birlikte kullanıcıların hayatlarının vazgeçilmez birer parçası haline geldiler. Birçok kullanıcı her an telefonlarındaki bildirimleri kontrol etmek için fırsat kolluyor. Fakat özellikle sürücülerin trafikte araç kullanırken telefonlarıyla ilgilenmesi ise ciddi sorunlara yol açıyor.

Sosyal sorumluluk bilinciyle yeni bir reklam filmi hazırlayan LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Bölümü, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücülerin neden olabilecekleri trafik tehlikelerine dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin seslendirdiği reklam filmi, sosyal sorumluluk bilinciyle kullanıcıların can güvenliğine vurgu yapıyor. Reklam, öncelikle siyah bir ekran üzerine yapılan seslendirmeyle kullanıcıların dikkatini topluyor. Sonrasında ise sadece bir saniyelik çarpıcı bir görüntüyle etkileyici bir mesajı izleyicilere iletiyor. Reklam filminin sonunda verilen “Dilediğin gibi bak, yoldayken ne olur bırak!” sloganı ile kullanıcıların cep telefonlarını özgürce kullanmalarını fakat hem kendi hem de diğer insanların can güvenliğini tehlikeye atmamaları için araç kullanırken cep telefonlarıyla ilgilenmemeleri mesajı vurgulanıyor.

LG’nin sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladığı yeni reklam filmini izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=-F-qdHRDZZM