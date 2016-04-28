HVAC endüstrisi Ortadoğu ve Afrika’da hareketli bir büyüme yaşadı

Yeşil teknolojili ürünler, enerji tasarruflu ürünlere yönelik hızla artan küresel ve bölgesel düzenlemelerle birlikte de giderek popüler hale geliyor.

Akıllı şehirler ve yeşil binaların Ortadoğu ve Afrika bölgesinde giderek yaygınlaşmasıyla birlikte Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) ürünleri birçok değişik konut, ticari ve endüstriyel uygulama alanlarında kullanılarak LG Electronics’in bu konudaki liderliğini pekiştirdi.

Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki HVAC endüstrisi son dönemde farklı segmentlerde öne çıkmayı başaran birçok ürünle tanıştı. Bunun yanında küresel ve yerel üreticilerle birlikte distribütörler ve sistem entegratörleri açısından bölgesel pazarın en önemli değerlerinin başında ise konut, ticari, endüstriyel ve kurumsal alanlara yönelik projelerdeki büyük gelişim geliyor.

Bu eğilimlerle ilgili konuşan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Kevin Cha şunları söyledi: “Şirketler devamlı olarak faturaları azaltan ve daha düşük emisyon sağlayarak daha iyi enerji sınıfında yer alan ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bizim de içinde bulunduğumuz endüstri oyuncularının bu gibi proaktif yaklaşımları, HVAC iş kolunun ileriki yıllarda giderek artan taleplerle birlikte sağlam bir büyüme tecrübesi yaşayacağını gösteriyor”.

Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki büyük emlak şirketlerinin ve devlet kurumlarının altyapıyı geliştirmek ve turistler için yeni alanlar yaratmak amacıyla süregelen dev yatırımlarının, turizme büyük bir katkı yapması bekleniyor. Aynı zamanda yeni dönem alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, apartmanlar, havaalanları gibi dünya çapında iklimlendirme çözümlerine ihtiyaç duyan alanlar da kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor.

HVAC çözümlerinde lider LG Electronics, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yaygın HVAC düzenlemesi LEED (Enerji Liderliği & Çevre Tasarımı) sertifikasyonu ile paralel olarak, Arap Enerji Tasarruflu Binalar Düzenlemesi ve GCC Standardizasyon Konseyi (GSO) gibi saygın düzenleyici kurumların belirlediği en güncel enerji tasarrufu standartlarına sıkı sıkıya bağlı ürünler geliştiriyor.

LG’nin HVAC iş kolu son 20 yıldır aralıksız bir büyüme gerçekleştiriyor. LG’nin iklimlendirme çözümleri HVAC endüstrisinde devleşerek yüksek seviyede rekabetçi bir ortam yaratıyor.

Kevin Cha konuyla ilgili ayrıca şunları da ekledi: “LG’nin iklimlendirme iş kolu şirketin ayrılmaz bir parçası haline gelmekle birlikte, LG bu konuda hem konut hem de ticari alanlara yönelik ürünlere onlarca yıldır önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Yapımı tamamlanan ve 2017 yılında açılacak yeni soğutucu fabrikamız ile birlikte yakın zamanda Ar-Ge alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdik”.

LG’nin iklimlendirme ürünleri en sıcak yaz aylarında bile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalitede ve inovatif teknolojilerle tasarlandı. LG’nin amiral gemisi ürünü olan Multi V VRF sistem, yüksek enerji tasarrufu, hızlı teknik servis ve satış sonrası hizmetleri ile geliştiriciler, uzmanlar ve müteahhitler gibi paydaşların birinci önceliği olmayı başardı. Üçüncü parti pazar araştırmalarının da gösterdiği gibi LG’nin HVAC çözümlerinin bölgedeki liderliği devam ediyor.

LG’nin konut alanlarındaki en son inovasyonu LG Titan Split* ise nemli yaz sıcaklarında bile TUV Rheinland onaylı performansa sahip tropikal kompressörü sayesinde oldukça sıra dışı bir soğutma sağlıyor. LG’nin en yeni Titan iklimlendirme sistemleri 60ºC’ye kadar olan aşırı sıcaklarla bile başa çıkabiliyor.

HVAC endüstrisindeki hızlı gelişimle birlikte bu alandaki ürünler, kullanıcılar ve devlet kurumlarının talepleri doğrultusunda çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu özelliklere sahip oluyorlar. Yeşil Teknolojili ürünler küresel ve yerel düzenlemelere uygun olarak gün geçtikçe çok daha fazla ilgi toplamaya devam ediyorlar.

* Bu ürün henüz Türkiye’de piyasaya sunulmamıştır.